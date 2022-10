Termin für Trauerstaatsakt für Barbara Stamm steht fest

Anlässlich des Todes der langjährigen Landtagspräsidentin und CSU-Politikerin Barbara Stamm lädt die amtierende Landtagspräsidentin Ilse Aigner am kommenden Freitag (14. Oktober) zu einem Trauerstaatsakt in den Würzburger Kiliansdom. Dort wird ab 14 Uhr ein Pontifikalrequiem mit Bischof Franz Jung stattfinden. Das gab der Bayerische Landtag bekannt.

Stamm im Alter von 77 Jahren verstorben

Im Anschluss an die heilige Messe ist außerdem ein Trauerempfang in der Würzburger Residenz vorgesehen. Der Ablauf des Staatsaktes sei noch in Planung, erklärte ein Landtagssprecher auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur. Es wird erwartet, dass außer Aigner auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprechen wird.

Die Unterfränkin Stamm war am Mittwoch im Alter von 77 Jahren verstorben. Stamm war bis 2018 für 42 Jahre Mitglied des Bayerischen Landtags, zuletzt Präsidentin des Parlaments. Zuvor war sie auch als Ministerin und Staatssekretärin in der bayerischen Politik aktiv und galt in ihrer Partei CSU als das "soziale Gewissen". Söder nannte sie nach ihrem Tod, die "Mutter Bayerns". Daneben war sie vielen auch für humorvolle Auftritte bei der Fastnacht in Franken bekannt.