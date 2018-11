Termin für Ernennung des Kulturreferenten in Bayreuth abgesagt

Der designierte Kulturreferent Tobias Knoblich und seine Ernennung sorgt in Bayreuth weiter für Schlagzeilen: Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (BG) hat den Termin für die Verleihung seiner Ernennungsurkunde am Montagabend (12.11.18) abgesagt und auf Dezember verschoben. Zuvor hatte sie sich mit den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats über dieses Vorgehen geeinigt. Einer Mitteilung des Rathauses zufolge hat Merk-Erbe Knoblich schriftlich über die Terminabsage informiert.

Bewerbung für Erfurt

Hintergrund ist dessen Teilnahme an der Wahl zum Dezernatsleiter für Kultur, Wissenschaft und Sport in Erfurt am 28. November. Knoblich, der noch amtierender Kulturdirektor Erfurts ist, nimmt daran teil, obwohl er im Juli zum berufsmäßigen Bayreuther Stadtrat und Kulturreferenten gewählt wurde. Ob er diese Stelle antreten wird, ist mehr als fraglich.

Merk-Erbe versöhnlich

Seine Äußerung, trotz der neuen Stelle in Bayreuth an der Dezernentenwahl in Erfurt teilnehmen zu wollen, hat viele Bayreuther Stadträte irritiert. In ihrem Schreiben an Knoblich schlägt Merk-Erbe versöhnliche Töne an. Sie bietet an, dass er sich gegebenenfalls im Dezember erneut im Bayreuther Stadtrat präsentieren kann, um verloren gegangenes Vertrauen wieder zu gewinnen. Merk-Erbe wörtlich: "Dr. Knoblich kann sich dann dem Stadtratsplenum erklären, um die jüngsten Irritationen im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit aufzuklären."