Tennet stellt Südostlink-Trasse von Pfreimd nach Nittenau vor

Der Netzbetreiber Tennet hat am Dienstag den finalen Verlauf der Stromtrasse Südostlink im Landkreis Schwandorf vorgestellt.

So soll die Trasse verlaufen

Demnach soll sich die Erdkabel-Stromleitung ab Pfreimd etwa 54 Kilometer unterirdisch bis nach Nittenau schlängeln - und zwar westlich von Schwarzenfeld und Schwandorf und nördlich an Teublitz vorbei. Westlich von Nittenau geht es dann weiter in Richtung Donau.

Laut Tennet wurden bei der Ermittlung des Trassenverlaufs mehrere Hundert Hinweise aus der Öffentlichkeit berücksichtigt. Aus insgesamt 18 Alternativen sei demnach der bestmögliche Verlauf für Menschen, Natur und Umwelt ermittelt worden.

Persönliche Gespräche mit Grundstückseigentümern

An einigen Orten könne der Trassenverlauf beispielsweise mit bestehenden Gas- und Freileitungen gebündelt werden. Außerdem werden Tennet zufolge an mehreren Stellen Waldflächen und Gewässern unterquert.

In einem nächsten Schritt will Tennet nun alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken entlang des Trassenverlaufs zu persönlichen Gesprächen einladen. Die Stromtrasse Südostlink soll, wenn sie einmal fertiggestellt ist, über 500 Kilometer lang sein und von Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) nach Landshut in Niederbayern führen.

2024 erwartet Tennet den finalen Planfeststellungsbeschluss der Bundesnetzagentur. Dann soll auch mit dem Bau begonnen werden. 2027 soll die Stromtrasse fertig sein.

Aktuell gut im Zeitplan

Im Sommer will Netzbetreiber Tennet bei der Bundesnetzagentur die Pläne für den Trassenverlauf in Bayern einreichen. Sie sind auf der Tennet-Homepage öffentlich einsehbar. Hat die Behörde keine Einwände, soll 2024 mit dem Bau der Trasse begonnen werden. Spätestens 2027 soll die Stromtrasse fertig sein und zwei Gigawatt Strom transportieren können. In einem weiteren Vorhaben könnten ab 2030 sogar vier Gigawatt durch die Leitung fließen.

Stromtrasse oberirdisch 20 Meter breit

Die Stromtrasse ist in Bayern in sechs Abschnitte unterteilt und wird als Erdverkabelung gebaut. Bundestraßen und Flüsse können unterirdisch gequert werden. In der Bauphase wird ein circa 45 Meter breiter Streifen benötigt, in der finalen Phase wird der Streifen oberirdisch etwa 20 Meter breit sein. Darunter führen dann zwei Kabelgräben je zwei Leitungen. Diese können jeweils zwei Gigawatt Strom leiten.