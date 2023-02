Tennet stellt Südostlink-Trasse von Nittenau nach Pfatter vor

Stromtrasse oberirdisch 20 Meter breit

Die Stromtrasse ist in Bayern in sechs Abschnitte unterteilt und wird als Erdverkabelung gebaut. Bundestraßen und Flüsse können unterirdisch gequert werden. In der Bauphase wird ein circa 45 Meter breiter Streifen benötigt, in der finalen Phase wird der Streifen oberirdisch etwa 20 Meter breit sein. Darunter führen dann zwei Kabelgräben je zwei Leitungen. Diese können jeweils zwei Gigawatt Strom leiten.