Süd-Ost-Link: Kritik an großer Schneise durch Niederbayern

Der geplante Verlauf der großen Stromtrasse Süd-Ost-Link in Niederbayern wird seit dem Vormittag Kommunalpolitiken und Bürgermeistern in Essenbach bei Landshut vorgestellt. Die große und umstrittene Stromtrasse soll zum Beispiel Windenenergie vom Norden in den Süden Deutschlands bringen. Unter anderem in die Autoindustriestädte Dingolfing und Ingolstadt.

Breite Schneise durch weite Teile Niederbayerns

Der vom Netzbetreiber Tennet favorisierte Verlauf der Stromtrasse kommt aus dem Landkreis Regensburg und zieht sich zwischen Laberweinting und Mallersdorf im Landkreis Straubing-Bogen in Richtung Isartal. Ziel ist das Gelände der beiden Atomkraftwerke Isar 1 und Isar 2 zwischen Landshut und Dingolfing. Dort soll die Süd-Ost-Link Trasse enden. Zwar wird die große Gleichstromleitung unterirdisch verlegt, aber trotzdem muss eine breite Schneise durch weite Teile Niederbayerns geschlagen werden.