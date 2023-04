Tennet stellt optimierten Plan zum Netzausbau bei Altheim vor

Der Netzbetreiber Tennet hat optimierte Planungen für den Netzausbau bei Altheim vorgestellt. So konnte der Abstand zur Wohnbebauung gleich in mehreren Bereichen der geplanten Trasse vergrößert werden, so Tennet in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Außerdem konnten auch die Abstände im Bereich des Auwaldes und der Kabelübergangsanlage Unterahrain maximiert werden, heißt es weiter.

Unteriridisch und überirdisch

Der Abschnitt Isar-Altheim wird auf dem Gebiet der Marktgemeinde Essenbach entlang der Isar, südlich der Ortsteile Ohu und Unterahrain verlaufen. Ein Großteil der Leitung wird dabei erdverkabelt. Die Anbindung an das Umspannwerk Altheim und die Schaltanlage Isar ist aufgrund eines Trinkwasserschutzgebietes und aus technischen Gründen jedoch nur als Freileitung umsetzbar, so Tennet.

Der Zeitplan

Auf Basis der Planungshinweise aus der Öffentlichkeitsbeteiligung wird in den kommenden Monaten die Feintrassierung für den Abschnitt Altheim – Isar weiter optimiert. Voraussichtlich bis Ende des Jahres sollen die Planfeststellungsunterlagen erarbeitet werden. Anschließend werden sie zur Genehmigung bei der Regierung von Niederbayern eingereicht. Im Anschluss kann das Genehmigungsverfahren für das Netzausbauprojekt beginnen.

Zentraler Knoten in Niederbayern

Die Region rund um die Isar dient als Netzknotenpunkt. Einerseits kommen dort Strom über den SüdOstLink an der Schaltanlage Isar an. Andererseits knüpfen mit der Juraleitung und dem Ersatzneubau Altheim-St. Peter zwei Höchstspannungsleitungen am Umspannwerk Altheim an, die in Zukunft deutlich mehr Strom transportieren sollen als die Bestandsleitungen aus den 1930er-Jahren.