TenneT: Fulda-Main-Leitung soll in Unterfranken an A7 verlaufen

Entscheidung zum Bau der Trasse fiel Anfang 2021

"Im Ergebnis kann es daher zu einem veränderten Korridorvorschlag kommen", heißt es von TenneT. Festgelegt wird ein Korridor in der Bundesfachplanung. Über den genauen Verlauf entscheidet die Bundesnetzagentur im darauffolgenden Planfeststellungsverfahren. Erst dann steht fest, wo genau die Strommasten der Fulda-Main-Leitung stehen werden. Für den Abschnitt in Hessen hatte TenneT bereits im Frühjahr einen Verlauf vorgeschlagen. Im Januar 2021 hatte der Bundestag entschieden, dass die Wechselstromleitung P43 gebaut wird.

Proteste gegen Stromtrasse

Die Pläne für die Fulda-Main-Leitung sind umstritten. Unter anderem in der Gemeinde Bergrheinfeld gab es in der Vergangenheit Proteste gegen die geplanten Stromleitungen – vor allem von Landwirten. Die Gemeinde sei mit rund 170 Stromleitungen laut ihrem Bürgermeister Ulrich Werner "überaus belastet". Erst vor einer Woche haben Bürgerinitiativen ihren Widerstand gegen die Fulda-Main-Leitung mit einer "Rhöner Erklärung" bekräftigt. Darin heißt es beispielsweise, dass beim Bau von Netzinfrastruktur "schützenswerte Gebiete" ausgespart werden müssten. Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön sei solch ein "schützenswertes Gebiet".

Infoveranstaltungen von TenneT

Bei Informations-Verantaltungen will der Netzbetreiber TenneT über die Hintergründe und den Planungsfortschritt informieren. In Unterfranken lädt Tennet alle Interessierten am 21. Oktober in Zellingen für den Landkreis Main-Spessart, am 26. Oktober in Elfershausen für die Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld und am 28. Oktober in Schweinfurt für den Landkreis Schweinfurt ein.

Wegen Corona muss man sich vorab anmelden unter: http://www.tennet.eu/fulda-main-leitung-infomarkt. Außerdem gilt die 3G-Regel.