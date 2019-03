Trassenkorridor: SüdOstLink soll an Wiesent vorbeigehen

Besonders verärgert den Abgeordneten, dass die geplante Trasse durch das landwirtschaftlich wertvolle Himmeltal bei Brennberg führen soll. Der Netzbetreiber Tennet hatte heute Morgen Abgeordneten die Pläne für den südlichen Teil der Trasse und dabei einen bevorzugten Korridor aus den bereits bekannten Alternativen hervorgehoben. In Regensburg hat Tennet am Nachmittag die Landräte zum Informationsgespräch eingeladen.

Massiver Protest gegen die Stromtrasse

Mehrere Möglichkeiten gab es für den Verlauf der Trasse: Entweder in der Nähe von Wörth an der Donau, in der Nähe der Walhalla bei Donaustauf oder bei Kirchroth.

Seit Monaten begleitet massiver Protest die Planungen für den SüdOstLink. Verschiedene Bürgerinitiativen wollen die Vorstellung des Trassenkonzepts mit einer Kundgebung begleiten. Unter dem Motto "Wir versalzen Euch die Suppe!" wollen unter anderem die Donaustaufer Bürgerinitiative "Walhalla Landschaft gegen die Monstertrasse" und das "Bündnis Stromautobahn" gegen die Veranstaltung von Tennet demonstrieren. Kritik kommt auch von Landwirten. Sie befürchten eine Austrocknung ihrer Böden und damit geringere Erträge.

Laut Tennet soll noch in diesem Jahr über den endgültigen Korridor für den SüdOstLink entschieden werden. Der Südostlink soll ab 2022 Strom aus dem Norden bis nach Ostbayern liefern.