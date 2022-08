> Tempo 30 statt 50: Cadolzburg bremst Autoverkehr

Tempo 30 statt 50: Cadolzburg bremst Autoverkehr

Wer künftig durch Cadolzburg fährt, kommt ein bisschen langsamer vorwärts. In einem Modellversuch will die Kommune die Höchstgeschwindigkeit in einer Ortsdurchfahrt auf Tempo 30 begrenzen.