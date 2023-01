"Tempo 30": Mehr Freiraum für Kommunen? Das sagen Experten

Etwa 58 Prozent der Bundesdeutschen sind für "Tempo-30-Zonen" in der Stadt. So hat es das YouGov-Institut im Auftrag einer Auto-Verkaufsplattform im Rahmen einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Für ein pauschales Tempolimit von 30 km/h auf allen städtischen Straßen sprechen sich allerdings nur 17 Prozent aus. Die übrigen wollen nur in bestimmten Bereichen langsamer fahren.

Kommunen dürfen Geschwindigkeit nicht selbst festlegen

Wo wie schnell gefahren werden sollte, hängt von den Bedingungen vor Ort ab. Das betonen insbesondere Kommunalpolitiker seit Jahren. Bisher gibt es aber ein Bundesgesetz, das festlegt, dass 50 km/h die "Regelgeschwindigkeit" in Städten und Gemeinden ist. Das bedeutet: Wenn nirgends etwas anderes steht, darf 50 km/h gefahren werden. Einfach "Tempo 30-Schilder" aufstellen, dürfen die Kommunen aber auch nicht. Der Bund legt in einem Gesetz fest, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist.

Aktuelle Gesetzeslage führt zu teils abstrusen Situationen

Gudrun Lux, Münchner Verkehrspolitikerin von den Grünen kennt einige Stellen in der Stadt, wo die Regelung zu komplizierten und gefährlichen Situationen führen kann: "Da ist dann mal ein Abschnitt "Tempo 50", dann kommt eine Schule oder ein Kindergarten und man geht kurz auf 30 runter, nach wenigen Metern wieder auf 50 hoch usw. Da hat man ein Abbremsen, [und ein] wieder Beschleunigen." Zum einen sei fraglich, ob die Autofahrer und Autofahrerinnen das tatsächlich machten, so Lux und zum anderen, selbst wenn, führe es aus ihrer Sicht womöglich zu "mehr Unfallgefahren."

Bund und Länder arbeiten an neuem Gesetz

Eine Länder-Arbeitsgruppe hat Ende November 2022 ihre Pläne für die Reform der Straßenverkehrs-Ordnung vorgestellt. Ziel: Die Städte und Gemeinden sollen mehr Freiheiten bei der Ausweisung von Tempo 30 bekommen. Das Bundesverkehrsministerium soll auf Basis der Pläne einen Gesetzentwurf vorlegen. Wie der konkret aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Das Ministerium schreibt auf Anfrage des BR, den Ländern und Kommunen sollten "Entscheidungsspielräume eröffnet" werden. "Das BMDV (Bundesministerium für Digitales und Verkehr) ist auch mit Blick auf Regelungen zu Tempo 30 offen für unterschiedliche Lösungsansätze. Nicht überzeugt ist das BMDV aber von flächendeckendem Tempo 30 oder Geschwindigkeitsbeschränkungen in Durchgangsstraßen." Was das für den Gesetzentwurf bedeutet, bleibt abzuwarten.

ADAC: Mehr Verkehr in Wohngebieten könnte drohen

Jürgen Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs Verkehr, Technik und Umwelt beim ADAC Nordbayern steht Geschwindigkeitsbegrenzungen skeptisch gegenüber. Er räumt zwar ein, dass ein Tempolimit von 30 km/h streckenweise sinnvoll sein könne, betont aber auch mögliche Nachteile: Die Ampelschaltungen seien auf Tempo 50 angepasst und es würde Jahre dauern, diese zu ändern.

Außerdem drohe mehr Verkehr in Wohngebieten, da "ein Teil der Verkehrsteilnehmer die kürzere Strecke wählt, weil der Vorteil durch die höhere Geschwindigkeit auf der Hauptverkehrsstraße dahin ist. Wir haben berechnet, dass mit einer Zunahme des Verkehrs in diesen Wohngebieten von 15 bis 17 Prozent zu rechnen ist." Außerdem sei es den Kommunen heute schon möglich, an vielen Stellen Tempo 30 einzuführen. Der Effekt weiterer Geschwindigkeitsbegrenzungen sei darum gering.

Verkehrsforscher für Geschwindigkeitsbegrenzung

Andreas Knie, Verkehrsforscher der TU Berlin ist dagegen Anhänger von Geschwindigkeitsbegrenzungen: "Tempo 30 in Innenstädten einzuführen ist inzwischen ein zentrales Element einer neuen Verkehrskultur. Wir brauchen einen flüssigeren Verkehr, einen unfallfreieren Verkehr und einen umweltfreundlicheren Verkehr, der insbesondere weniger Klimagase ausstößt. Und dazu ist Tempo 30 der Schlüssel."

Neben Sicherheit und Umweltschutz sieht Knie einen weiteren Vorteil, den seine Untersuchungen ergeben hätten: "Wir männlichen Autofahrer denken immer, wir sind schneller da, wenn wir gehörig auf die Tube drücken. Das ist aber falsch. Der Verkehr ist tatsächlich für alle Beteiligten schneller, wenn er langsamer fließt. Wir brauchen dann nämlich nicht so große Sicherheitsabstände und wir können mehr Autos auf die Straße packen, d.h. je langsamer die Autos fahren, desto schneller kommen alle an."