Tempo 30 in Schondorf: Bürgerinitiative sieht Erfolge

Schondorf am Ammersee hat ein Verkehrsproblem. Durch den Ort führt die viel befahrene Staatsstraße 2055, sie verbindet die Orte am westlichen Seeufer mit der Autobahn und führt bis nach Weilheim. Viel Verkehr für den schmalen Dorfkern, den die Straße durchschneidet.

Seit Anfang November hängen an der Durchgangsstraße nun Banner mit der Aufschrift "Freiwillig Tempo 30" - und laut Bürgermeister Alexander Herrmann von den Grünen zeigen sie erste Wirkung. Einige Verkehrsteilnehmer bremsen ab, wenn sie die Transparente an der schmalen Durchgangsstraße sehen. Das drosselt den Verkehrsfluss insgesamt. Viel wichtiger aber sei „die Aufmerksamkeit auch derer, die hier jeden Tag nur durchfahren, mal auf unser Problem zu lenken. Und das tun die Plakate in jedem Fall“, sagt Herrmann dem BR.

Nicht alle finden "Tempo 30" gut

Eine Diskussion ist auf jeden Fall in Gang gekommen - manchmal wirkt sie auch wie eine Kontroverse. In der vergangenen Woche hat jemand alle rund 20 Banner an der Staatsstraße 2055 mit schwarzer Farbe aus einer Spraydose verunstaltet. Die Initiatoren sind derzeit dabei, die schwarze Farbe mit Lösungsmittel wieder zu entfernen. In den sozialen Netzwerken wird das Thema ebenfalls diskutiert. Hier kommt vor allem positives Feedback zu der Tempo-30-Aktion.

Schondorf ist ein Nadelöhr

Mehr als 15.000 Autos und 600 Lastwagen fahren pro Tag durchschnittlich durch Schondorf. Die Gemeinde ist das Nadelöhr auf der Staatsstraße von der A96 in Richtung Weilheim. Und wie im gesamten Ballungsraum um München nimmt der Verkehr auch hier zu. Eltern wie Maria Schweizer von der Bürgerinitiative haben Angst, ihre Kinder alleine auf die Straße zu lassen: „Die Bürgersteige sind extrem flach, die Kinder dürfen eigentlich keinen Schritt falsch machen oder versehentlich mal stolpern, weil immer die Gefahr ist, dass in dem Moment ein LKW kommt“, sagt sie dem BR. Mit der Plakat-Aktion "Freiwillig Tempo 30" hofft sie, den Verkehr auch aktiv ein wenig drosseln zu können.

Welche Ideen zur Verbesserung sind umsetzbar?

Verpflichtend Tempo 30 wäre „ein erster Anfang“, sagt ihr Mitstreiter Rainer Jünger, der auch für die CSU im Schondorfer Gemeinderat sitzt. Die einzige Möglichkeit, auch die Anzahl der durchfahrenden Autos zu reduzieren, wäre für ihn „eine Entlastungsstraße im Westen“. Doch das lässt sich laut Bürgermeister Herrmann nur schwer umsetzen. Denn dafür - ebenso wie für ein festes Tempolimit - wäre auf einer Staatsstraße die Zustimmung des staatlichen Straßenbauamtes nötig: „Und die sagen dort, auch zurecht: Eine Staatsstraße ist dafür da, die Menschen schnell von A nach B zu bringen. Und wir sind halt dummerweise mittendrin.“

Die Gemeinde erwägt nun eigene bauliche Maßnahmen. Zum Beispiel soll ein anderer Straßenbelag, der mehr einem Pflaster ähnelt, signalisieren, dass die Staatsstraße 2055 durch einen Ortskern führt.