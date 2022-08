Tempo 30: Aktivisten-Uroma trifft auf den Landrat

Im stolzen Alter von 86 Jahren ist Anni Kalchgruber aus Kesselostheim im Landkreis Dillingen zur Aktivistin geworden. Der Grund: Zu viel schneller Verkehr in ihrem Dorf, der zur Gefahr für die Kinder dort wird. Mit einer Unterschriftensammlung hat sie sich jetzt an den Dillinger Landrat gewandt.

Mit der Unterschriftensammlung ins Landratsamt

Es ist ein großer Tag für die 86-Jährige: Mit 68 Unterschriften im Gepäck versucht sie, Landrat Markus Müller zu überzeugen, sich für ihr Anliegen einzusetzen. Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt in Kesselostheim, das ist die Forderung. Fast die Hälfte der Dorfbewohner hatte unterschrieben, denn zu den 180 Einwohnern zählen auch viele Kinder.

Tempo 30 auf einer Staatsstraße

Zuerst hatte Anni Kalchgruber die gesammelten Unterschriften dem Bürgermeister von Bissingen vorgelegt, doch der war gar nicht zuständig. Denn bei der Ortsdurchfahrt handelt es sich um eine Staatsstraße - und dafür liegt die Zuständigkeit einige Ebenen höher. Um sich dort für Tempo 30 einzusetzen, waren Anni Kalchgruber und Bürgermeister Stephan Herreiner am Donnerstag im Landratsamt in Dillingen.

Behörde will den Fall prüfen

Dort stieß die Forderung zwar grundsätzlich auf offene Ohren - allerdings kann auch das Landratsamt nicht so einfach Tempo 30 in Kesselostheim ausrufen, erklärte Landrat Markus Müller: "Wir müssen die Einzelfallprüfung durchführen, das ist vorgeschrieben." Noch vor der Sommerpause soll der Fall den zuständigen Stellen zur Prüfung vorgelegt werden. "Ich bin gespannt, was da zurückgeschickt wird. Unseren Beauftragten für Schulwegsicherheit schicken wir auf jeden Fall auch noch raus."

Aktivistin: "Hoffnung, dass Kinder gesehen werden"

Bei einer Staatsstraße müssten immer verschiedene Behörden miteinbezogen werden, so der Landrat weiter. Ihnen wird nun das Anliegen der 86-jährigen Kesselostheimerin zur Prüfung vorgelegt. Sie bat den Landrat, vor allem im Namen der nachfolgenden Generationen Druck zu machen. Denn eines Tages hätten auch ihre Urenkel keine Uroma mehr, die sie über die gefährliche Straße begleitet: "Jetzt habe ich die Hoffnung, dass etwas geschieht und die Kinder gesehen werden", so Anni Kalchgruber.