Ausflügler suchen bei hochsommerlichen Temperaturen in Bayern Abkühlung.

14.06.2025, 21:40 Uhr Bildbeitrag

> Temperaturrekord in Unterfranken, schwere Gewitter in Schwaben

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach eigenen Angaben die bislang höchste Temperatur dieses Jahres gemessen: In Kitzingen in Unterfranken. 35,5 Grad waren es demnach dort um 15 Uhr. Derweil ziehen von Westen her schwere Gewitter auf.

Von BR24 Redaktion