Telenotarzt in Straubing: Notfallversorgung per Videoanruf

Ein schriller Ton erklingt im Rettungswagen. Dann ist eine etwas verzerrte Stimme zu hören: "Hallo, hier ist der Telenotarzt Straubing." Eine weiße Kamera in der Ecke fängt zu rotieren an, bis das Objektiv auf den Patienten auf der Trage ausgerichtet ist. Die Kamera ist das Auge des Notarztes, der selbst in der Integrierten Leitstelle sitzt. Seine Hände sind die Sanitäter. Sie verabreichen Medikamente, die nur durch die Zustimmung eines Notarztes gegeben werden dürfen. Der Rettungsassistent hält dazu die Ampulle direkt vor die Kamera und sagt parallel den Namen des Medikaments, bevor er nach genauer Anweisung das Medikament verabreicht.

Telenotarzt: Zwischen Fortschritt und Notwendigkeit

Rund 850 solcher Fälle hat der Telenotarzt in Straubing seit Beginn der Testphase vor einem Jahr behandelt, bestätigt Dr. Stephan Nickl, Ärztlicher Leiter im Rettungsdienst für den Bezirk Niederbayern. "In vielen medizinischen Bereichen ist die Digitalisierung bereits vorhanden. Da ist es nur logisch, dass auch das Rettungswesen mit der Zeit geht", sagt Nickl, der das bayernweit einmalige Pilotprojekt verantwortet.

Die Zeiten ändern sich: Gerade in ländlichen Regionen gibt es laut Statistischem Bundesamt immer weniger niedergelassene Ärzte. Auch die Zahl der Krankenhäuser nimmt stetig ab und damit auch die Möglichkeit zur Versorgung in einem Notfall: Gab es 1992 deutschlandweit noch rund 2.400 Krankenhäuser, so sind es ein Vierteljahrhundert später 1.942. Ein Rückgang um fast 19 Prozent.

"Auf den Fachkräftemangel müssen wir reagieren und die Option eines virtuellen Notarztes einführen." Stephan Nickl, Ärztlicher Leiter im Rettungswesen für Niederbayern

Der virtuelle Notarzt ist an diesem Tag Michael Bunz. Der 35-jährige Facharzt für Anästhesie fährt und fliegt schon seit mehreren Jahren bei Notfalleinsätzen mit. Heute sitzt Bunz in der Integrierten Leitstelle in Straubing vor sechs Bildschirmen. Auf einem sieht er den Blutdruck und Pulsschlag des Patienten. Ein anderer Bildschirm zeigt ihm, was im Inneren des Rettungswagens passiert. Mit der Kamera kann Bunz auch sehr nah heran zoomen. "Pupillendifferenz ist nicht bekannt, oder? Schauen Sie mal her zu mir in die Kamera, bitte."

Während Bunz die Augen des Patienten genauer unter die Lupe nimmt, erscheinen auf einem weiteren Bildschirm immer wieder Fragen und Formulare, die Bunz nach einer strikten Reihenfolge abzuarbeiten hat. Es sind vorgefertigte Textbausteine, die zur genauen Kommunikation und rechtlichen Absicherung wichtig sind. "Das Protokoll kann die Rettungswagenbesatzung am bordeigenen Drucker ausdrucken und dann in der Notaufnahme übergeben", erklärt Bunz. So kommt es zu keinem Informationsverlust, da alles dokumentiert ist und alle meine Maßnahmen mit Zeitstempel versehen sind.“

Bundesweit größtes Telenotarztprojekt mit Vorbildcharakter

Um die drei bis vier Einsätze hat der Telenotarzt in Straubing am Tag. Damit sich Arzt und die Sanitäter vor Ort überhaupt verbinden können, mussten die Rettungswagen erst umgerüstet werden. In Straubing fahren nun insgesamt 21 Rettungswagen mit der entsprechenden Technik. Das Telenotarzt-Pilotprojekt ist damit bundesweit das größte Projekt. In Aachen (NRW) ist ein ähnliches Projekt bereits im Regelbetrieb, allerdings mit weitaus weniger Krankenwagen.

Nachfragen bei den zuständigen 16 Länderministerien ergeben: Bundesländer wie Brandenburg oder Baden-Württemberg und Berlin, die beide schon planen, den Telenotarzt einzuführen, schauen sehr gespannt nach Niederbayern: wegen der Größe des Projekts und weil der Standort Straubing vielfältige Testkriterien erfüllt. Denn einerseits ist Straubing eine Stadt, andererseits befindet sie sich am Rande des Bayerischen Waldes und damit einer sehr ländlich geprägten Region, einschließlich schlechter Netzabdeckung.

Notarzt 3.0: Kein Ersatz, sondern Ergänzung

Bei den meisten Fällen, die der Telenotarzt in Straubing bisher behandelt hat, hatte der Patient ein Problem mit dem Blutdruck. Das könne auch ohne einen konventionellen Notarzt gut behandelt werden, erklärt Projektleiter Nickl. Grundsätzlich soll der Notarzt 3.0 seinen fahrenden oder fliegenden Kollegen aber nicht ersetzen. "Im schlimmsten Fall kann es sein, dass sie den Telenotarzt zur Überbrückung brauchen, bis der bodengebundene Notarzt da ist. Und gleichzeitig auch den Hubschrauber-Notarzt für den Transport in ein weiter entferntes Spezialkrankenhaus."

Verlängerung des Projekts bis Herbst 2019

Der Blutdruck der Frau, die Michael Bunz heute von der Ferne aus behandelt hat, konnte schnell gesenkt werden. Bis der Krankenwagen die Klinik in Straubing erreicht, bleibt der Telenotarzt in der Leitung. Und wird es auch insgesamt noch länger bleiben. Die Testphase, die eigentlich mit dem Jahrestag am 18. Dezember hätte enden sollen, soll wegen des Erfolgs bis voraussichtlich Herbst 2019 einfach weiterlaufen. Gleichzeitig werden die Ergebnisse evaluiert. Die Einführung des Telenotarztes gilt aber als relativ sicher.