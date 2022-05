Telekom: Verdi ruft zu Demos in Nürnberg und Bamberg auf

Die Telekomstandorte in Mittel- und Oberfranken wollen sich an den bayernweiten Warnstreiks beteiligen. In Nürnberg und Bamberg finden dazu am Dienstag zwei von drei Demonstrationen im Freistaat teil, bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi dem BR. Auch in München solle eine Demonstration stattfinden.

Ganztägiger Streik bei der Telekom in Bayreuth

Etwa 400 Teilnehmer werden gegen 10 Uhr bei der Kundgebung auf dem Kornmarkt in Nürnberg erwartet. In Bamberg geht man von 150 Beschäftigten aus, die sich um 8.30 Uhr vor dem Werkstor in der Memmelsdorfer Straße versammeln. Anschließend soll der Demonstrationszug in Bamberg mit Fahnen und Trillerpfeifen in das zwei Kilometer entfernte Streiklokal ziehen.

Wie in Nürnberg und Bamberg, wird auch am Telekom-Standort in Bayreuth ganztägig gestreikt. Insgesamt erwartet Verdi bis zu 2.000 Streikende in Bayern.

Verdi fordert mehr Geld – Kunden müssen warten

Am Dienstag findet die dritte Verhandlungsrunde bei der Deutschen Telekom statt. In der laufenden Tarifrunde fordert Verdi unter anderem eine Erhöhung der individuellen Entgelte um sechs Prozent. Zudem sollen die Vergütungen für Auszubildende und für Studierende in dualen Studiengängen um 80 Euro pro Monat steigen.

Kunden der Telekom müssten wegen der Streiks mit Einschränkungen wie Terminausfällen beim technischen Service und in der Montage sowie langen Wartezeiten in der Hotline und längeren Zeiten bei der Entstörung rechnen, heißt es in einer Mitteilung von Verdi.