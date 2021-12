Telegram-Chat: AfD-Fraktion äußert sich zu Umsturzfantasien

Umsturzpläne und Revolutionsgedanken

Anne Cyron hatte im Dezember 2020 in der mittlerweile gelöschten "Alternativen Nachrichtengruppe Bayern" geschrieben: "Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten - hat Tucholsky auch schon gewusst. Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden." Immer wieder wird dieses Zitat Kurt Tucholsky zugeschrieben. Ob es von ihm stammt ist unklar.

Cyron bezog sich auf den Post eines Kreisvorsitzenden, Alois Ostermair, der mittlerweile aus der Partei ausgetreten ist. Dieser bezeichnete Deutschland als "Bananenland", nannte das System "korrupt" und "kriminell" und schrieb von "regierenden Verbrechern". Ostermair kam zu dem Schluss: "Ohne Umsturz und Revolution erreichen wir hier keinen Kurswechsel mehr." Wahlen "helfen ohnehin nicht mehr".

AfD bemüht sich um "Demokratiefreundlichkeit" in der Öffentlichkeit

Genau in diesem Kontext sei Cyrons Aussage zu verstehen, so der Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dass in öffentlichen Statements nun betont werde, man stehe fest auf dem Boden des Grundgesetzes und wolle vor Umsturz warnen, hält er für eine Strategie. Es sei relativ klar, dass in einer Situation, in der die Beobachtung der Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz drohe, "die Partei sich in öffentlichen Äußerungen möglichst bemühen muss, ihre Demokratiefreundlichkeit zu betonen". Was man allerdings in dem Chat von einzelnen Vertreterinnen und Vertretern der Partei sehe, "lässt doch ziemliche Zweifel daran zu."

Das eigentliche Problem, so Reinemann, sei, dass Aussagen über Umsturz und Systemwechsel "unwidersprochen oder zustimmend zur Kenntnis genommen werden."

AfD-Fraktionssprecher: "Wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land"

In dem Chat finden sich weitere Umsturzfantasien, geäußert unter anderem von Landesvorstandsmitglied Georg Hock aus Kulmbach. Er forderte von Mandatsträgern der Partei: "Bekämpft bitte (oder auch gefälligst) [...] das Deutschland meuchelnde System".

Auf die Frage, wie sich die Landtagsfraktion zu solchen Aussagen verhalte, erklärte Ulrich Singer, Sprecher der AfD-Fraktion, auf der heutigen Pressekonferenz: "Es sind hier keine rechtswidrigen oder strafbaren Äußerungen getätigt worden. Wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land." Aktuell prüft die Generalstaatsanwaltschaft München Aussagen aus der internen Chat-Gruppe. Zuständig ist die ZET, die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus.