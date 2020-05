Telefonstörung bei der Polizei in Niederbayern behoben

Die Telefonstörung bei den Dienststellen der niederbayerischen Polizei konnte behoben werden. Das teilt die Polizei mit. Alle Dienststellen in Niederbayern sind wieder wie gewohnt telefonisch erreichbar, der Netzbetreiber Vodafone konnte das Problem beheben. Der Notruf war zu keiner Zeit betroffen.

Nicht der erste Ausfall

Bei dem Ausfall handelt es sich nicht um den ersten dieser Art. Im vergangenen Jahr waren diverse Dienststellen der Polizei in Niederbayern mehrmals telefonisch nicht erreichbar. Am Ende schaltete sich sogar das Innenministerium in die Angelegenheit ein.