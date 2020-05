Telefonstörung bei der Polizei in Niederbayern

Aktuell sind viele Polizei-Dienststellen in Niederbayern telefonisch nicht erreichbar. Wie das Präsidium in Straubing mitteilt, gibt es eine Störung im öffentlichen Telefonnetz. Der Netzbetreiber Vodafone arbeitet an der Beseitigung der Störung.

Nicht der erste Fall

Der Polizeinotruf 110 ist nicht von der Störung betroffen. Im vergangenen Jahr waren diverse Dienststellen der Polizei in Niederbayern mehrmals telefonisch nicht erreichbar. Am Ende schaltete sich sogar das Innenministerium in die Angelegenheit ein.