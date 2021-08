Telefonbetrug: Seniorin aus Baunach mit Schockanruf hereingelegt

Telefonbetrüger haben eine 78 Jahre alte Frau aus Baunach im Landkreis Bamberg um einen fünfstelligen Geldbetrag erleichtert. Die Seniorin war damit eine von insgesamt 20 Personen, die am Montag im Großraum Bamberg Schockanrufe erhielten, teilte die Polizei mit.

Schockanruf: Tochter verursacht tödlichen Unfall

Unbekannte hatten die Seniorin angerufen und mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur die Geldzahlung könne sie vor einem Gefängnisaufenthalt bewahren, sollen die Anrufer gesagt haben. Die Seniorin hob laut Polizeibericht daraufhin das Geld bei der Bank ab und händigte es einer unbekannten Frau aus.

Polizei sucht nach Zeugen

Wer eine etwa 1,60 Meter große Frau mit rötlichen oder blonden Haaren und einem Schwangerschaftsbauch in Priegendorf, einem Ortsteil von Baunach, gesehen habe, soll sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden.

Telefonbetrüger tätigten rund 20 Schockanrufe

Wie die Polizei weiter mitteilte, trafen am Montag etwa 20 Schockanrufe bei Personen in der Region Bamberg, Forchheim und Ebermannstadt ein. Bis auf die Seniorin in Priegendorf erkannten die kontaktierten Personen die Betrugsversuche am Telefon.