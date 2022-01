Telefonbetrug: Mutmaßliche falsche Polizisten vor Gericht

Erneut stehen ab Montag zwei junge Männer vor Gericht, die zu einer Bande von sogenannten "falschen Polizisten" gehören sollen. Die beiden sollen als "Abholer" fungiert und das Gold eines Betrugsopfers aus München zu einem weiteren Mittäter nach Wuppertal gebracht haben.

Opfer sind meist ältere Leute

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft wird die Bande vermutlich von Drahtziehern in der Türkei gesteuert und ist in ganz Deutschland aktiv. Dabei arbeitet sie immer nach der gleichen Methode: Die Opfer - in der Regel ältere Leute - bekommen jeweils Anrufe, in denen sie vor drohenden Einbrüchen und betrügerischen Bankmitarbeitern gewarnt werden. Zugleich werden sie aufgefordert, ihre Ersparnisse abzuheben und das Geld sowie Wertgegenstände einem verdeckten Ermittler der Polizei zu übergeben. Dann wird ein angeblicher Beamter vorbeigeschickt.

Münchner um 600.000 Euro geprellt

Im konkreten Fall wurde laut Anklage ein 78-jähriger Münchner dazu gebracht, insgesamt zehn Kilogramm Feingold zu kaufen und es ebenso wie wertvolle Münzen und Schmuck falschen Polizisten auszuhändigen. Der Senior soll in der Summe um 600.000 Euro geprellt worden sein.