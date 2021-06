Telefonbetrüger wieder in der Oberpfalz aktiv

In der Oberpfalz sind wieder Telefonbetrüger aktiv. Wie die Polizei mitteilte, riefen am Montag um die Mittagszeit herum angebliche Polizisten allein bei mindestens zehn Bürgern im Stadtgebiet von Vohenstrauß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab an. Die Anrufer gaben sich als Beamte der örtlichen Dienststelle aus.

Betrüger in Vohenstrauß gehen leer aus

Die Masche ist bekannt: Es wird ein Einbruch in der Nachbarschaft oder ein Aufgriff einer Bande geschildert, bei der angeblich eine Notiz mit der Adresse der Angerufenen aufgefunden wurde. Ziel der Anrufer ist es, die Angerufenen davon zu überzeugen, dass sie Opfer eines Einbruchs werden könnten und dass sie deshalb ihre Wertsachen einem vermeintlichen Polizeibeamten übergeben. Offenbar ließ sich aber niemand der in Vohenstrauß angerufenen Menschen darauf ein. Alle beendeten das Telefonat, so die Polizei, die seit Monaten immer wieder auf die Gefahr betrügerischer Anrufer hinweist.

Tagelanger Telefonterror in Burglengenfeld

Trotz dieser Warnungen ist es vergangene Woche Telefonbetrügern in der Oberpfalz aber wieder gelungen, Senioren um Geld zu bringen. Wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz jetzt mitteilte, übergab ein betagtes Ehepaar in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf einen großen Geldbetrag an ein Mitglied einer Callcenter-Bande. Zuvor hatte ein Anrufer, der sich als Sohn des Paars ausgegeben hatte, sich über drei Tage hinweg bei Telefonaten das Vertrauen der Senioren erschlichen und ihnen vorgegaukelt, dass er Geld für den Kauf einer Immobilie benötige und bereits in engem Kontakt mit einem Notar stehe. Am Ende verlangte er laut Polizei einen hohen fünfstelligen Betrag.

Angeblicher Polizist ruft Frauen in Amberg an

Vier Tage später dann wurden zwei 81 Jahre alte Frauen in Amberg Opfer von Anrufen sogenannter "falscher Polizisten". Diese erzählten den Frauen, dass ihr Geld bei ihrer Bank nicht mehr sicher sei. Anschließend wurden die beiden 81-Jährigen von einem falschen "Kriminaloberkommissar" derart manipuliert, dass sie zu ihrer Bank gingen und einen kleineren fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abhoben. Das Geld übergaben sie dann im Amberger Stadtgebiet einem unbekannten Mann.

Polizei mahnt: Keine Auskünfte über Vermögen am Telefon!

Das Polizeipräsidium der Oberpfalz appelliert in diesem Zusammenhang unter anderem noch einmal, nie am Telefon Auskünfte über die persönlichen Vermögensverhältnisse zu geben, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und bei solchen Anrufen aufzulegen. Auch kann man Verwandte oder Freunde oder Nachbarn informieren.