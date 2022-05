Telefonbetrüger setzen immer öfter auf WhatsApp-Masche

Enkeltrick war gestern. Diesmal sind es überraschend junge Personen, die sich beim Polizeipräsidium Oberpfalz melden - viele von ihnen 50 Jahre alt oder jünger. Sie alle erzählen eine ähnliche Geschichte: Internet-Betrüger hätten sich auf einem Messenger-Dienst wie WhatsApp als Tochter oder Sohn ausgegeben und behauptet, das eigene Handy verloren oder kaputt gemacht zu haben. Das sei auch der Grund, warum sie sich unter einer fremden Nummer meldeten.

Achtung bei fremder Nummer

Die Betrüger gaukeln ihren Opfern eine Notlage vor - zum Beispiel einen Wasserschaden in der eigenen Wohnung - und bitten darum, dringend eine große Geldsumme zu überweisen. Mit dieser Masche haben einige Betrüger schon sechsstellige Summen kassiert.

Michael Duschl, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, rät, bei Nachrichten von fremden Nummern grundsätzlich misstrauisch zu sein. Erst einmal sollte man versuchen, die entsprechenden Personen auf ihrer eigentlichen Nummer zu kontaktieren. Wenn das nicht gelingt, rät die Polizei dazu, die fremde Nummer persönlich anzurufen oder um eine Sprachnachricht zu bitten. Spätestens dann fliegt der Schwindel auf.

Bayernweites Problem

Das Problem beschränkt sich nicht auf die Oberpfalz. Das Polizeipräsidium steht mit Kolleginnen und Kollegen in ganz Bayern in Verbindung. In vielen Landkreisen sei die Zahl der Messenger-Betrugsfälle in den letzten Wochen erheblich gestiegen.

Polizeiexperte Duschl warnt: Befindet sich das Geld einmal auf dem Konto der Betrüger, ist eine Rückerstattung laut Polizei meist nicht mehr möglich. Falls Betroffene es doch zu spät bemerkten und das Geld bereits überwiesen haben, rät die Polizei, sich möglichst schnell mit der eigenen Bank in Verbindung zu setzen.

Es kann jedem passieren

Vor allem bittet Polizeisprecher Michael Duschl aber darum, sich nicht zu schämen. Oft hätten Betroffene große Hemmungen, sich bei der Polizei zu melden, denn es sei ihnen peinlich, den Internet-Betrug nicht früh genug erkannt zu haben. Das aber sei der falsche Ansatz: Nur indem man seine Geschichte weitererzähle, könne man andere vor einem ähnlichen Schicksal bewahren. Und, das betont Polizeisprecher Duschl nochmal: "Es kann wirklich jedem passieren."