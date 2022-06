Telefonbetrüger im Raum Bamberg: 15 Betrugsversuche an einem Tag

In Bamberg sind am Mittwoch rund 15 Fälle von versuchtem Telefonbetrug gemeldet worden. Die Polizei warnt vor Schockanrufen und Whatsapp-Betrügern.

72-Jährige überweist mehrere Tausend Euro

Demnach habe unter anderem eine 72 Jahre alte Frau am Mittwoch mehrere Tausend Euro an die Betrüger überwiesen. Diese hatten die Dame bereits am Montag per WhatsApp kontaktiert und sich als ihre Tochter ausgegeben, die finanzielle Unterstützung benötige.

Bankangestellte bewahrt Frau vor Überweisung nach Schock-Anruf

Eine Bamberger Bankangestellte konnte eine 61 Jahre alte Frau davor bewahren, nach einem Schock-Anruf rund 30.000 Euro an Betrüger zu überweisen. Am Telefon war der Frau zuvor vorgetäuscht worden, dass eine Verwandte einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und die Dame nun die Kaution bezahlen müsse, um ihre Angehörige vor der Haft zu bewahren. Zur Vereitelung solcher Straftaten gibt es bei Banken ein Präventionskuvert, das Menschen in solchen Fällen schützen soll.

Bamberg: 15 betrügerische Anrufe an einem Tag gemeldet

Insgesamt 15 betrügerische Anrufe seien alleine am Mittwoch im Großraum Bamberg gemeldet worden. Die Polizei rät, bei Geldforderungen von Unbekannten immer misstrauisch zu sein. Unbekannte Rufnummern sollten nie ohne weiteres eingespeichert, Chatverläufe nicht gelöscht werden. Bei Verdachtsmomenten sollten Betroffene die Polizei kontaktieren.