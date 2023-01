Telefon-Trickbetrug: Betroffene aus Augsburg erzählt

Trickbetrug am Telefon, das gibt es seit Jahren. Polizei und Medien informieren und klären auf, doch leider fallen immer wieder vor allem ältere Menschen darauf herein. Mit einer hinterlistigen Masche haben es Unbekannte bei einer älteren Dame aus Augsburg versucht. Doch die erkannte den Trick sofort.

"Wir haben Ihre Kontonummer!"

Die Anrufe der Trickbetrüger begannen im vergangenen Sommer. Die Unbekannten sagten Johanna* (*der vollständige Name ist der Redaktion bekannt) am Telefon, sie hätte Lotto gespielt, aber den Spielschein nicht bezahlt. Deshalb bräuchten die Anrufer jetzt das Geld. Sie behaupteten auch, Johannas Kontonummer schon zu haben.

Immer wieder Anrufe von Trickbetrügern

Johanna hatte den Trick sofort durchschaut und fiel auch nicht darauf herein. Doch dann wurde sie permanent von solchen Anrufern belästigt. Fast jeden Tag lief sie zur Bank, um zu sehen, ob jemand Geld abgehoben hat.

Polizei, Bundesnetzagentur - keiner konnte helfen

Sie war auch bei der Polizei, aber die Strafanzeige hat nichts genützt. Sogar bei der Bundesnetzagentur hatte sie angerufen, alles erfolglos. Denn die Täter ändern ihre Nummern schnell. Am Ende hat Johanna sich eine neue Telefonnummer geben lassen. Die alte hatte sie mehr als 40 Jahre lang. Was ihr bleibt, ist die Erinnerung an eine unangenehme Dauerbelästigung am Telefon, ausgelöst durch Telefonbetrüger.