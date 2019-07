Teisnach: 50 Jahre Rohde und Schwarz

Der Elektronikkonzern Rohde und Schwarz, mit seiner Zentrale in München, hat weltweit über 11.000 Mitarbeiter. Im Werk in Teisnach werden seit 50 Jahren Fernseh- oder Radiosenderanlagen gebaut. Die stehen dann zum Beispiel auf der Hohen Linie bei Regensburg oder am Brotjackelriegel im Bayerischen Wald. Von diesen Sendern strahlt der Bayerische Rundfunk seine Programme nach Ostbayern aus.

Start mit Personal aus ganz anderen Branchen

Aktuell arbeiten im Werk in Teisnach fast nur Facharbeiter und Ingenieure. Vor 50 Jahren fing das aber ganz anders an, mit angelerntem Personal aus ganz anderen Branchen. 600 Bewerber gab es 1969 auf die ersten nur 39 Stellen erklärt Michael Loibl, der stellvertretende Werkleiter in Teisnach:

"Es war eine andere Arbeit als damals in der Land- und Forstwirtschaft oder im Steinbruch. Es hat ja damals schon viele Pendler gegeben, die nach München oder in die anderen Ballungszentren gefahren sind. Da war es natürlich eine gute Alternative, dass man bei Rohde und Schwarz Arbeit bekommen hat." Michael Loibl, stellvertretender Werkleiter

Das Münchner Familien-Unternehmen brauchte damals ein weiteres Werk, hatte aber an den Standorten München und Memmingen kein Platz dafür:

"Das war auch eine Empfehlung des Bayerischen Arbeitsministeriums, dass man auch in die Grenzregionen schaut - in den Bayerischen Wald. So ist man auf Teisnach als Standort gekommen." Michael Loibl, stellvertretender Werkleiter

Rasante Entwicklung

Doch aus der verlängerten Werkbank für Einfaches wurde über die Jahre ein Hightech Standort. Aus Teisnach kommen heute zum Beispiel komplette Fernseh- und Radiosenderanlagen wie sie etwa auf dem Wendelstein oder dem Brotjackelriegel stehen, oder die neuesten Körperscanner für Flughäfen wie München oder Hamburg. Aus einer Halle mit 6.000 Quadratmetern wurden 74.000 Quadratmeter Fabrik mit aktuell 1850 Beschäftigten. Und der Standort ist weiter gefragt. Im Geschäftsjahr 2017/2018 hat das Unternehmen weltweit erstmals mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz gemacht.