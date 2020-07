Teilzeitpflegeausbildung an der ANregiomed Akademie

Zwölf Schülerinnen, viereinhalb Jahre Unterricht und das an sechs Tagen pro Woche. Aufmerksam sitzen die Frauen im Schulungsraum. Heute steht das Thema Puls auf dem Lehrplan. Seit April lernen die Schülerinnen in der ANregiomed Akademie in Dinkelsbühl vormittags in vier Stunden alles rund um das Thema Pflege. Anders als bisher tragen sie am Ende dann den Titel "Pflegefachfrau", sagt Direktor Hans-Peter Mattausch. Er ist der Direktor der ANregiomed Akademie und hat die Ausbildung nach dem neuen Pflegeberufegesetz an den Start gebracht.

Pflegeausbildung mit neuer Struktur und neuen Inhalten

Die gesamte Ausbildungsstruktur inklusive der Inhalte, der Breite und der Tiefe sei nun komplett anders. Sie gehe jetzt raus aus der fachlichen Tiefe. "Die Ausbildung geht in eine gemeinschaftliche Breite, wo man all die Dinge, die in Alten- und Krankenpflege gleichrangig vorkommen, ausbilden kann. Das führt dazu, dass man die Menschen dann an allen Orten der Pflege einsetzen kann. Das halte ich für einen echten Vorteil von dem Gesetz, weil diese bisherige Aufsplitterung heute keinem mehr hilft", sagt Mattausch.

Schülerinnen üben mit hochtechnisierten Puppen

Dass die zwölf Schülerinnen auch unter Coronabedingungen mit ihrer Teilzeitausbildung beginnen konnten, macht das sogenannte Skills Lab möglich. An hochtechnisierten Gummi-Puppen üben die angehenden Pflegefachfrauen Blutdruck messen, Wundversorgung und den Umgang mit den Patienten.

Prüfungssituation wird per Video übertragen

Jetzt zu Beginn der Teilzeitausbildung werden die Schülerinnen noch unterstützt. Später werden auch Prüfungen mit Hilfe der Puppen durchgeführt. Dann sitzt die Ausbilderin in einem anderen Raum und schlüpft in die Rolle der Patienten. Husten, weinen, schreien – fast alles können die Puppen imitieren und die Ausbilderin verfolgt alles durch eine Videoübertragung.

Skills Lab bietet Auszubildenden die gleichen Bedingungen

Auch wenn am Anfang noch alles ungewohnt und neu ist, freut sich die angehende Pflegefachfrau Katrin Fuchs über die Teilzeitausbildung, weil es für sie ideal ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Rund 35.000 Euro hat die Ausstattung im Skills Lab gekostet. Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie eine lohnende Investition, sagt Anna Wittig. Sie ist Berufspädagogin im Gesundheitswesen und bildet die Schülerinnen aus. "Das Schöne an dem Skills Lab ist, dass wir für alle Auszubildenden die gleichen Übungsbedingungen herstellen können, dass wir das ganz gezielt steuern natürlich und dass auch Fehler passieren dürfen", sagt Wittig. In den Beruf starten diese Absolventinnen dann ab 2024.