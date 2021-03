Teilweise Sperrung der Münchner Stammstrecke am Wochenende

Die S- Bahn-Stammstrecke wird ab Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Montagfrüh, 4.30 Uhr, erneut teilweise gesperrt. Wegen der Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke steht zwischen den Stationen Laim und Hackerbrücke nur noch ein Gleis zur Verfügung.

Kein Ersatzverkehr mit Bussen

Fast alle S-Bahn-Linien enden in dieser Zeit vorzeitig, werden umgeleitet oder halten nicht an jeder Station. Die S8 fährt nur zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof. Die Züge der Linien S6 und S7 sind dagegen ganz normal auf der Stammstrecke unterwegs. Wer will, kommt also weiterhin in die Innenstadt. Daher wird auch kein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Weitere Sperrungen notwendig

Grund für die Einschränkungen sind die Vorbereitungen für die zweite Stammstrecke. Es werden vor allem Kabel-, Oberleitungs- und Brückenarbeiten erledigt. Das geht nicht im komplett laufenden Betrieb. Bis Ende August wird es noch an zwölf weiteren Wochenenden Teilsperrungen der Stammstrecke geben. Dazu kommen zwei weitere Wochenenden mit Komplettsperrungen wegen Wartungsarbeiten