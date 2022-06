Teilsperrung der A93 bei Regensburg in der Nacht zum Mittwoch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird auf der A93 in Fahrtrichtung Hof/Regensburg im Baustellenbereich zwischen dem Dreieck Saalhaupt im Landkreis Kelheim und der Anschlussstelle Regensburg-Süd der linke Fahrstreifen gesperrt. Die Sperrung gilt laut Autobahngesellschaft ab 19 Uhr und dauert voraussichtlich bis 5 Uhr morgens. In der Gegenrichtung Holledau/München ist in dieser Zeit ebenfalls der linke Fahrstreifen zwischen Regensburg-Süd und Bad Abbach gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen sich deshalb möglicherweise auf Behinderungen einstellen.

Betondecke wird repariert

Grund für die zusätzliche Sperre im aktuellen Baustellenbereich sind Reparaturarbeiten an der alten Betondecke, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Im Zuge regelmäßiger Kontrollfahrten der Autobahnmeisterei wurden wieder Schäden festgestellt, die nun kurzfristig repariert werden, um die A93 auch während der geplanten Fahrbahnerneuerung weiterhin grundsätzlich für den Verkehr offen halten zu können.

Neue Fahrbahn auf elf Kilometern

Derzeit laufen zwischen der Anschlussstelle Regensburg-Süd und dem Dreieck Saalhaupt die Vorarbeiten für die Fahrbahnerneuerung. Im kommenden Jahr sollen auf dem elf Kilometer langen Abschnitt in Fahrtrichtung Holledau/München vollständig neue Fahrbahnen gebaut werden. Im Jahr 2025 ist dann die Gegenrichtung Hof/Regensburg dran. An der 1984 eröffneten Betonfahrbahn waren in den vergangenen Jahren immer wieder große Schäden aufgetreten.