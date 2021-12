Teils "heftige Aggressivität" bei Corona-Demo in Schweinfurt

Erneut haben Gegner der Corona-Maßnahmen am Sonntagabend in der Schweinfurter Innenstadt unangemeldet demonstriert. Gegen 15 Personen wird Anzeige erstattet. Den Einsatzkräften der Polizei sei "teils heftige Aggressivität entgegengebracht" worden. Zehn weitere wurden vorläufig festgenommen.

Schläge und Tritte gegen Polizeibeamte

Acht Personen hätten sich mit Schlägen und Tritten dagegen gewehrt, ihre Personalien anzugeben, zwei weitere hätten am Rande der Versammlung versucht, ein Zivilfahrzeug der Schweinfurter Polizei in Brand zu setzen. Zwei der zehn Festgenommenen werden am Montagmorgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Da es sich um eine nicht angemeldete Versammlung handelte, habe die Kriminalpolizei Schweinfurt Ermittlungen gegen die Initiatoren eingeleitet.

Demonstration mit bis zu 2.000 Teilnehmern

Die Polizei Unterfranken hatte vorab über die Sozialen Medien erfahren, dass zu einer Versammlung am Schweinfurter Marktplatz aufgerufen worden war. Rund 1.000 Demonstranten versammelten sich zu Beginn, zwischenzeitlich hätten bis zu 2.000 an dem Protest teilgenommen, so Polizeisprecher Andy Laake gegenüber BR24.

Teilnehmer größtenteils ohne Maske und Abstand

Polizeikräfte seien ausreichend vor Ort gewesen: Diese haben mehrfach auf das Abstandsgebot hinweisen müssen, da die Veranstaltungsteilnehmer größtenteils ohne Maske auf zu engem Raum unterwegs waren. Die meisten Protestler seien friedlich gewesen - es seien aber auch einige dutzend "aufwiegelnde Aggressoren" dabei gewesen, die immer wieder gegen die Einsatzkräfte der Polizei vorgegangen seien. Nach gut einer Stunde, gegen 19 Uhr, habe sich die Versammlung bereits wieder aufgelöst, einige hundert seien danach noch in Kleingruppen in der Innenstadt unterwegs gewesen.

Organisatoren konnten nicht ermittelt werden

Wie schon in Würzburg am Mittwoch, wo sich 100 Corona-Leugner unangemeldet versammelt hatten, habe die Polizei auch am Sonntagabend in Schweinfurt keinen Versammlungs-Leiter ausfindig machen können. Erst vergangenen Sonntag hatten sich unangemeldet bis zu 1.200 Impfgegner in Schweinfurt versammelt. Die Polizei hatte anschließend darauf hingewiesen, dass sie sich bei künftigen unangemeldeten Versammlungen das Recht vorbehalte, aus Gründen des Infektionsschutzes kurzfristig Beschränkungen der Teilnehmerzahl oder des Versammlungsorts zu erlassen.

Friedliche Demo in Aschaffenburg mit 2.400 Menschen

Auch in Aschaffenburg waren am Samstag rund 2.400 Menschen dem Aufruf der Initiative "Aschaffenburg steht auf" zu einer Demo gefolgt. Die Initiative spricht sich auf Ihrer Internetseite gegen eine Impfpflicht und das Tragen von Masken aus. Angemeldet und genehmigt war der Marsch durch die Innenstadt nur für 300 Teilnehmer. Laut Polizei lief die Demonstration aber trotz der wesentlich größeren Teilnehmerzahl friedlich ab. Auch die Abstände zwischen den Teilnehmern, seien eingehalten worden, so Polizeisprecher Michael Denzinger.

Viele Teilnehmer aus benachbartem Hessen

Auffällig sei gewesen, dass viele Teilnehmer aus dem angrenzenden Hessen angereist seien. Das habe man an den Nummernschildern der parkenden Autos auf dem Volkfestplatz gesehen. Bereits am Donnerstag hatte die Stadt Frankfurt eine Querdenken-Demo für Samstag verboten, weil es am Samstag davor bei einer ähnlichen Demonstration zu massiven Verstößen gegen die Hygieneregeln gekommen sei.