"Speziell Weißglas gibt es gerade kaum am Markt", sagte Helmut Klüpfel, stellvertretender Kellermeister vom Weingut Juliusspital in Würzburg, dem Bayerischen Rundfunk. "Weiße Bocksbeutel beispielsweise haben bis Anfang März gar nicht zur Verfügung gestanden." Einen Engpass bestätigt auch Winzer Ralf Baldauf aus Ramsthal. "Allerdings ist es schon seit zwei bis drei Jahren so, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man bestimmte Flaschen benötigt, diese auch geliefert bekommt", so Baldauf.

Frisch produzierte Flaschen werden gleich ausgeliefert

Thorsten Klein, Geschäftsführer des Kellereiartikelhändlers Carl Klein in Kitzingen, bestätigt, dass Weinflaschen aktuell sehr knapp sind, was aber während der Füllsaison immer 'mal wieder vorkomme: "Die Flaschen werden quasi warm verladen, in den Hütten gibt es so gut wie keinen Vorrat mehr", berichtet er. Klein wirbt zudem um Verständnis für die Glashersteller: "In so einer Wanne werden etliche Tonnen Glas geschmolzen. Wenn eine Farbe drin ist, kann man nicht einfach mal schnell auf eine andere umstellen." Generell seien Flaschen verfügbar – "vielleicht aber nicht gerade in der Farbe, die man will."

Getränkehersteller setzen wieder mehr auf Glasflaschen

"Wiegand Glas im oberfränkischen Steinbach am Wald hat beispielsweise vier Wannen. Ist eine von denen stillgelegt, schrumpft der Output gleich um ein Viertel", so Hermann Schmitt, Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbands. Zum anderen würden immer mehr Getränkehersteller von PET- auf Glasflaschen umsteigen, damit sei die Glasnachfrage entsprechend hoch – bei gleichbleibender Produktionsmenge. Um die Glas-Knappheit zu umgehen, habe der Fränkische Weinbauverband den Winzern schon vor Jahren ans Herz gelegt, ihren Bedarf rechtzeitig anzumelden und langfristig zu disponieren, erklärt Schmitt. Auch Klein rät seinen Kunden, vorausschauend zu planen.

Große Weinmenge nicht der Grund für die Flaschen-Knappheit

Tatsächlich existiert dieses Problem mit dem temporären Engpass schon seit einigen Jahren, bestätigt Schmitt. Dass die große Erntemenge im Herbst diese Knappheit verursacht habe, wie es momentan in verschiedenen Medien zu lesen ist, dementiert er entschieden. Vielmehr habe die Flaschenknappheit zwei andere Gründe. Zum einen gebe es in Deutschland nur drei große Glashersteller, die ihre Schmelzwannen regelmäßig warten oder reparieren lassen müssen.

Auch Brauereien spüren Engpass bei Glasflaschen

Den Engpass bei den Glasflaschen spüren auch einige Brauereien, allerdings nicht im gleichen Umfang, weil sie ihr Bier in Mehrweg-Flaschen abfüllen. "Trotzdem müssen wir natürlich von Zeit zu Zeit Flaschen nachkaufen", erklärte Max Göller von der Brauerei Göller in Zeil am Main. Im vergangenen Sommer habe es plötzlich einen "wahnsinnigen Lieferengpass" gegeben, den man "dank entsprechender Händlerverträge" aber habe abfangen können.