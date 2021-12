Teils drastische Urteile nach Corona-Demo in Schweinfurt

Am Tag nach den gewalttätigen Ausschreitungen bei der Demo gegen Corona-Maßnahmen in Schweinfurt sind am Montag bereits Urteile gefällt worden. Das Amtsgericht Schweinfurt hat die teils empfindlichen Strafen nach einem beschleunigten Verfahren verhängt.

Etwa im Falle eines 50-jährigen Mannes. Dieser hatte mit Fäusten auf Einsatzkräfte eingeschlagen. Deshalb wurde er zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Zusätzlich bekam er eine Geldstrafe von 6.000 Euro. Das teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Teils drastische Bewährungsstrafen

Auch eine 34-jährige aus dem Landkreis Schweinfurt stand vor Gericht. Sie hatte mehrfach versucht, Absperrungen der Polizei zu durchbrechen. Die Frau sprang mit gestrecktem Bein gegen die Einsatzkräfte in einer Absperrkette. Außerdem riss sie einem Beamten die Maske vom Gesicht. Sie bekam sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Ihr Freund, ein 31-Jähriger, versuchte seine Freundin aus dem Gewahrsam der Polizei zu befreien. Er muss sich jetzt wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten.

Ein 25-jähriger Mann hatte einem Polizisten von hinten gegen den Kopf geschlagen und ihn in den Schwitzkasten genommen. Er wurde zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Zu einer Geldstrafe wurde ein 22-jähriger Mann verurteilt, da er Einsatzkräfte massiv beleidigt und sich gegen Polizisten gewehrt hatte.

Kind auf Demo: Jugendamt eingeschaltet

Für Aufsehen hatte 27-jährige Frau gesorgt, die ihr vierjähriges Kind bei sich hatte. Sie wollte eine Polizeikette durchbrechen. Einsatzkräfte setzten Pfefferspray ein, um das zu verhindern. Das vierjährige Kind kam mit dem Reizgas in Kontakt und musste wegen einer Augenreizung medizinisch versorgt werden. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet. Außerdem meldete die Polizei das Ereignis dem zuständigen Jugendamt.

Beschleunigte Verfahren am Schweinfurter Amtsgericht

Solche beschleunigten Verfahren hatte es schon nach anderen gewalttätigen Corona-Protesten in Bayern gegeben. Auch vor zwei Wochen waren nach einer Schweinfurter Corona-Demo Haftstrafen auf Bewährung verhängt worden. Die Polizeibeamten haben außerdem vier Personen identifiziert, die als Organisatoren der Demonstration gelten. Gegen diese vier soll laut Polizei zu einem späteren Zeitpunkt ein Verfahren stattfinden.

Faustschläge und Tritte gegen Polizeibeamte

Bei der Versammlung in der Schweinfurter Innenstadt sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei beschreibt die Demonstranten als teils massiv aggressiv – und setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Acht Polizeibeamte wurden mit Faustschlägen und Fußtritten teils mittelschwer verletzt. Außerdem seien Polizisten von Versammlungsteilnehmern beleidigt und bespuckt worden.

Auch Personen aus dem rechten Spektrum bei der Demo

Unter den Protestierenden waren auch Personen aus dem rechten Spektrum, bestätigt die Polizei auf Anfrage. Die Polizei spricht von einer "kleineren Gruppe". Nach BR-Recherchen hat an der gestrigen Versammlung unter anderem eine Gruppe von Neonazis teilgenommen, die in der rechtsextremistischen Splitterpartei "Dritter Weg" aktiv sind. "