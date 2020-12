Teilnehmerrekord bei der Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit"

Rund 73.600 Menschen in Bayern nahmen im Jahr 2020 an der Mitmach-Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" teil – 3.000 mehr als im Jahr zu vor und so viele wie noch nie. Das teilt die Direktion Mittelfranken der Krankenkasse AOK nun mit. In Mittelfranken machten über 14.000 Beschäftigte mit.

Auch Fahrten ums Homeoffice zählten

Den Sommer über waren die Menschen bei der Aktion der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) aufgerufen, für die Strecken zur Arbeit das Rad zu nutzten. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Regeln dieses Jahr modifiziert. So wurden beispielsweise auch Fahrten rund um das Homeoffice mitgezählt, weil für viele der gewohnte Arbeitsweg ganz oder tageweise wegfiel.

Über 2 Millionen Kilogramm Co2 eingespart

Von der Aktion soll sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit der Teilnehmer profitieren. Nach Angaben der AOK haben die Teilnehmer dadurch, dass sie mit dem Rad und nicht mit dem Auto fuhren, in ganz Bayern dieses Jahr mehr als 2,1 Millionen Kilogramm Co2 eingespart und dabei rund 250 Millionen Kilokalorien verbrannt.