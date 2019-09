Teilhabe statt Almosen: Die Arbeiterwohlfahrt wird 100

1919 - ein in vieler Hinsicht historisches Datum. Am 19. Februar spricht die Zimmermannstochter Marie Juchacz als erste Frau in der neuformierten Weimarer Nationalversammlung. "Meine Herren und Damen" setzt die SPD-Politikerin zur Erheiterung der (bis heute) überwiegend männlichen Parlamentarier an (hier ihre Rede im Wortlaut) und führt aus, dass sie für das Frauenwahlrecht nicht 'dankbar' sein wolle: "Diese Regierung hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten wurde!"

In Bayern entstehen die ersten AWO-Ortsausschüsse

Im Dezember gründet Juchacz zusammen mit anderen die Arbeiterwohlfahrt als Selbsthilfeorganisation der Arbeiterschaft. Ein Jahr später folgen die ersten Ortsausschüsse in Nürnberg, München und Ludwigshafen, 1925 die ersten Bezirksausschüsse.

Die Grundidee: das Almosenwesen durch einen gesetzlich verankerten Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben zu ersetzen. Es geht um Solidarität, Gleichheit, Teilhabe. Daran hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn die Aufgaben der AWO immer vielfältiger geworden sind.