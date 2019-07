Teilerfolg für Bräustüberl: Google entfernt strittige Angaben

Nachdem das Herzogliche Bräustüberl Tegernsee angekündigt hat, Google wegen "gravierend falscher" Angaben zu Stoß- und Wartezeiten zu verklagen, hat der Internetkonzern die strittigen Angaben mitsamt zugehörigem Diagramm entfernt. "Das muss irgendwann in den letzten zehn Stunden passiert sein", sagte Bräustüberl-Wirt Peter Hubert am Freitagnachmittag dem BR.

Wirt schließt Zufall aus

Er glaube nicht an einen Zufall. Hubert ist sich sicher, der öffentliche Druck durch Medienberichte habe Wirkung gezeigt. Dennoch will der Wirt an seiner Klage festhalten. Schließlich sei er nach wie vor der Willkür ausgesetzt. "Wenn die das in vier Wochen wieder draufsetzen, geht der Zirkus von vorne los", so Hubert. Er spricht aber zumindest von einem "Teilerfolg".

Google meldete über Wochen Wartezeiten

Google vermeldete laut Peter Hubert über Wochen hinweg, das Bräustüberl sei voll, die Info lautete fast immer "stark besucht" mit "Wartezeiten" von einer Stunde und mehr. Der Wirt des Tegernseer Bräustüberls sagte, ihnen habe ein Sprecher von Google gesagt, die Angaben beruhten auf einem Algorithmus, der weltweit gleich und somit nicht veränderbar sei. Auf welcher Grundlage der Algorithmus diese Angaben erstellt, konnte oder wollte der Sprecher dem Bräustüberl nicht sagen.

Auf das Abmahnschreiben des Bräustüberl-Anwalts reagierte der Internetkonzern laut Hubert mit einer Standard-Mail, die auf die Supportseiten der Google-Homepage verwies.