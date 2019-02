Teile von Bayreuth bleiben weiterhin ohne Wasserversorgung

Gegen 8 Uhr heute Morgen wurde ein Wasserrohrbruch in der Nibelungenstraße in Bayreuth gemeldet. Daraufhin hat sich eine Schutzklappe in einem Hochbehälter aktiviert und große Teile von Bayreuth von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Anwohner im Weste, Norden und Süden der Stadt betroffen

Betroffen sind Anwohner zwischen der Walkürenstraße und dem Josefsplatz. Wie die Stadtwerke melden, laufen im Moment Baggerarbeiten im betroffenen Gebiet, um an die beschädigten Rohre zu gelangen. Wie lange die Arbeiten dauern, ist noch nicht bekannt. Gleichzeitig werden die Stadtwerke einzelne Stadtteile wieder ans Netz anschließen.

Bis die Versorgung in ganz Bayreuth wieder freigegeben werden kann, wird es jedoch noch einige Stunden dauern. Die Polizei hat Sperrungen rund um den Wilhelminenplatz und der Nibelungenstraße eingerichtet und bittet darum, der Bereich weiträumig zu umfahren.