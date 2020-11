Teil-Lockdown verlängert: Hotellerie und Gastronomie enttäuscht

Die Politik hat gesprochen: der Teil-Lockdown wird bis mindestens 20. Dezember verlängert. Diese Verlängerung bringe für Betriebe zusätzliche neue Schwierigkeiten, moniert Michael Schwägerl, der unterfränkische Bezirksgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Gerade im Dezember würden wichtige Einnahmen für die Gastronomie wegfallen, etwa durch nicht stattfindende Weihnachtsfeiern.

Gleichzeitig stiegen die Betriebskosten, weil in der kalten Jahreszeit etwa mehr geheizt werden müsse. "Diese Kosten können auch nicht durch to-go-Geschäfte aufgefangen werden, zumal viele Betriebe auch nur bedingt ein to-go-Geschäft anbieten können", so Schwägerl weiter.

"Hotels und Gastronomie kein Infektionsherd"

Schwägerl kann die Entscheidung, Hotels und Gaststätten zu schließen, nicht nachvollziehen: "Die derzeitig weiter hohen Infektionszahlen belegen unsere Behauptung, dass die Gastronomie und die Hotellerie eigentlich kein Herd für Corona-Infektionen sind." Ergriffene Hygienemaßnahmen und –konzepte würden jetzt im Winter genauso greifen, wie sie im Sommer gegriffen hätten.

Staatliche Hilfen willkommen

Die sogenannten "Novemberhilfen", die nun beantragt werden können, begrüßt der unterfränkische Dehoga-Geschäftsführer dagegen. Er hofft, dass die Gelder schnell fließen. "Es bedarf wirklich dringender Hilfe, damit ein Überleben der Gastronomie und Hotellerie gesichert ist", betont Schwägerl. Er hofft außerdem, dass die Mehrwertsteuersenkung verlängert wird, damit Betriebe dann, wenn es besser wird, entsprechend Geld verdienen könnten. Die Mehrwertsteuersenkung soll nach aktuellem Stand am 30.06.2021 auslaufen.

Ein Beispiel aus der Region

Auch Emil Strohofer vom Café Müller in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg hat aktuell zu kämpfen. Sein Traditions-Café ist geschlossen, lediglich Kuchen und Mittagstisch-to-go bietet er momentan dort an. Strohofer betreibt zudem ein Hotel, das nur für Geschäftsreisende geöffnet hat. "Ich habe geöffnet, weil ich meine Mitarbeiter bezahlen muss. Auch meine Azubis will ich weiter ausbilden und nicht heimschicken", so der Hotel-Betreiber.

Vom Ergebnis des Corona-Gipfels bei der Bundeskanzlerin ist er enttäuscht. Statt einer Lockerung über Weihnachten hätte er sich jetzt einen kompletten Lockdown gewünscht: "Die Inzidenzzahlen sind seit Wochen auf dem gleichen Niveau und müssen endlich zurückgehen. Das geht nur mit einem Lockdown."

Novemberhilfen "sehr kompliziert"

Dass die Gastronomie über Weihnachten öffnen dürfe, würde sich in seinen Augen nicht lohnen. Man müsse "alles hochfahren, einkaufen, Personal einstellen und könne dabei aber nicht kalkulieren, was in dem Zeitraum wirklich los sein werde", so Strohofer.

Über die Novemberhilfen vom Staat hat der Gastronom zwar nachgedacht, beantragen werde er sie aber nicht. "Das ist sehr kompliziert und die paar Euro, die ich bekommen würde, bringen nicht viel. Der Umsatz im November vergangenen Jahres wird dafür herangezogen – und in der Zeit haben wir umgebaut und wenig verdient", erklärt Strohofer.