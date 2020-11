Teil-Lockdown trifft Allgäuer Lebensmittel-Großhändler

In normalen Zeiten geben sich bei C + C Oberallgäu in Blaichach Wirte und Hotelbetreiber die Klinke in die Hand. Aber wegen des Teil-Lockdowns braucht die Stammkundschaft gerade keine frischen Lebensmittel. Großhändler Michael Lang-Steudler, der zusammen mit seinem Vater die Geschäfte führt, bleibt auf seinen Sachen sitzen. Joghurt und Quark, Milch und Allgäuer Käse – das alles hat sich bis zum Wochenende im Warenlager gestapelt. Drei Tage lang gab es deshalb 50 Prozent Rabatt auf frische Lebensmittel, nicht nur für Geschäftskunden, sondern auch für Otto-Normalverbraucher.

"Uns sind eigentlich von heute auf morgen wieder sämtliche Kunden weggebrochen. Das Warenlager ist voll. Wir haben bereits Erfahrungen mit dem letzten Lockdown gemacht, wo wirklich viel Ware entsorgt werden musste, weil wir sie einfach nicht mehr an den Mann gebracht haben. Und dementsprechend wollten wir jetzt anders reagieren und schauen, dass wir die Ware gezielt abverkaufen können und optimalerweise nichts vernichtet werden muss, weil einem das natürlich in der Seele wehtut." Geschäftsführer Michael Lang-Steudler

Alles zum halben Preis

Einen Großteil der Waren im Wert von 30.000 Euro konnte Michael Lang-Steudler verkaufen. Die Kunden der Rabattaktion konnten so nicht nur Geld sparen, sie fanden es ausdrücklich auch wichtig, so zu verhindern, dass Lebensmittel einfach weggeworfen werden müssen. Auch Geschäftsführer Michael Lang-Steudler ist zufrieden, wie die Aktion gelaufen ist. Aber: Längst nicht alle Sorgen sind damit verflogen. Die Rabattaktion schaffe zwar etwas Umsatz, so Lang-Steudler, das sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Ein Viertel des Umsatzes fehlt

Denn das Grundproblem bleibt ja: Zum zweiten Mal in diesem Jahr fehlt dem Großhändler die Stammkundschaft. Die Firma wird heuer wohl rund ein Viertel weniger Umsatz machen als sonst. Die Gemeinde Blaichach will in dieser Situation helfen, wo sie kann. Bürgermeister Christof Endreß unterstützt die örtlichen Unternehmer, in dem ihnen etwa Steuerzahlungen gestundet werden.

Hoffen aufs Weihnachtsgeschäft

Ob C + C Oberallgäu auch Hilfen vom Bund oder vom Freistaat bekommt, ist derzeit noch offen. Die Firma ist ja nur indirekt vom Teil-Lockdown betroffen. Für den Betrieb macht das natürlich keinen Unterschied : 120 Menschen arbeiten bei C + C Oberallgäu – alle sind zurzeit in Kurzarbeit. Lang-Steudler hofft jetzt aufs Weihnachtsgeschäft und darauf, dass die Kasse dann wieder häufiger klingelt.