Teil-Lockdown: So erlebt Bayern den ersten Tag

Der November wird trist dieses Jahr. Grund dafür: Im Teil-Lockdown dürfen weder Gaststätten noch Hotels öffnen. Kultur- und Freizeitaktivitäten werden runtergefahren, außerdem herrschen strengere Kontaktbeschränkungen.

Tag 1 des Teil-Lockdowns in Bayern

Montagvormittag in einer Seitenstraße der Münchner Einkaufsmeile. Normalerweise würde im Augustiner am Dom jetzt schon viel zu tun sein. Heute aber ist Betriebsleiter Christian Bleitner lediglich mit dem Abbau seines Außenbereichs beschäftigt. Einen Biertisch nach dem nächsten klappt er zusammen, die Stühle sind schon nach drinnen geräumt. Aufgrund des Teil-Lockdown muss er seine Wirtschaft den November über schließen.

Viele Beschränkungen im Teil-Lockdown

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, gilt seit heute ein Teil-Lockdown. Das bedeutet: Restaurants müssen schließen. So auch Freizeit- und Sporteinrichtungen, wie Kinos, Museen oder Fitnessstudios. Es gelten zudem schärfere Kontaktbeschränkungen sowie Alkoholverbote. Im November tritt das öffentliche Leben also wieder einen Schritt zurück.

To-Go-Geschäft nicht immer möglich

Das beobachtet Christian Bleitner auch mit einem Blick auf die Fußgängerzone: "Hier ist es wie ausgestorben. Von daher lohnt es sich auch nicht hier noch was verkaufen zu wollen". Der Verkauf von Speisen zum Mitnehmen wäre dem Restaurantbesitzer zwar gestattet, für den großen Betrieb am Dom lohnt sich das allerdings nicht. Auch ein Lieferdienst lässt sich nicht umsetzen.

Auch Einzelhandel sorgt sich um Geschäft

Die ruhige Fußgängerzone macht auch der Besitzerin eines Souvenirshops Sorgen. "Man merkt, dass die Leute weniger außer Haus gehen. Aber wir brauchen die Kunden, sonst können wir zumachen." In ihren Laden gelten dieselben Regeln wie vor dem Teil-Lockdown: Es dürfen sich im Laden maximal acht Personen gleichzeitig aufhalten, Desinfektionsmittel steht bereit und es herrscht Maskenpflicht.

Gemischte Gefühle bei Passanten

Selbst auf dem Marienplatz ist zum Glockenspiel um 11.00 Uhr kaum Betrieb. Wo sonst Touristengruppen Videos drehen, stehen heute nur vereinzelt Menschen zusammen und lauschen den Klängen. Die Ruhe finden viele Passanten sogar angenehm. So auch auf dem Regensburger Kohlenmarkt. Hier genießen einige mitunter die entspannte Stimmung und Stille auf dem sonst hektischen Markt. Einige junge Regensburger empfinden die Einschränkungen aber auch als sehr kritisch. Sie finden es schade, dass es kaum noch Freizeitangebote gibt und dass sie nicht mehr Essen gehen können.

Auch Tourismusbranche hat zu kämpfen

Aber nicht nur die Gastronomie und Freizeitaktivitäten kommen zum Erliegen: Auch Hotels dürfen im November keine Gäste beherbergen. So steht von heute an auch das Biohotel Eggensberger in Füssen leer. "Wir hätten normalerweise ein volles Hotel mit vielen Wellnessgästen. Jetzt müssen wir die Mitarbeiter heimschicken", so Hotelchef Andreas Eggensberger. Den ersten Lockdown im Frühjahr hat er noch für Renovierungen und Umbauarbeiten im Hotel nutzen können, nun aber herrscht Stillstand.

Hoffnung auf ein pünktliches Lockdown-Ende

Große Bedenken hat der Hotelchef, sollten die strengen Maßnahmen verlängert werden. "Wenn wir an Weihnachten und Silvester auch noch zu hätten, dann wird es für viele von uns wirklich eng. Dann fehlt uns eine große Menge an Liquidität", so Andreas Eggensberger. Auch der Restaurantbesitzer Christian Bleitner weiß: Er muss November aushalten und hoffen, dass im Dezember alles wieder besser ist.