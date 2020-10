Teil-Lockdown in Rosenheim bereits ab Freitag Abend

Seit drei Tagen liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Rosenheim über einem Wert von 200. Am Donnerstag lag sie laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 256,49. Eine besorgniserregende Zahl. Deshalb hat die Regierung von Oberbayern verfügt, dass die Stadt noch vor dem Wochenende strengere Hygienemaßnahmen ergreifen muss.

Rosenheim macht am Freitag ab 21 Uhr ernst

So sollen die Corona-Beschränkungen, die für ganz Deutschland ab Montag gelten, in Rosenheim schon am Freitag um 21 Uhr in Kraft gesetzt werden. Damit geht die Stadt fast drei Tage früher in den Teil-Lockdown als der Rest der Republik.

"Ich bin über diese vorgezogenen Beschränkungen, speziell für den Bereich der Gastronomie, außerordentlich unglücklich. Im Hinblick auf den notwendigen Infektionsschutz der Bevölkerung war eine für die Gastronomie günstigere Lösung aber nicht mehr möglich." Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März

Die Stadt Augsburg hat heute denselben Schritt angekündigt, auch hier liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 256,7.

Corona-Hotspot: Warum immer wieder Rosenheim?

OB bedauert Anweisung

Oberbürgermeister Andreas März (CSU) bedauert die Anweisung der Regierung von Oberbayern: "Ich bin über diese vorgezogenen Beschränkungen, speziell für den Bereich der Gastronomie, außerordentlich unglücklich. Im Hinblick auf den notwendigen Infektionsschutz der Bevölkerung war eine für die Gastronomie günstigere Lösung aber nicht mehr möglich", so März.

Seiner Meinung nach könnten Stadt und Landkreis Rosenheim nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Es sei damit zu rechnen, das über das Wochenende über viele Bürger aus der Stadt in den Landkreis fahren um dort Gastronomiebetriebe zu besuchen. "Ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, dabei dringend die notwendige Vorsicht walten zu lassen und die Hygiene-Bestimmungen einzuhalten", so März.

Neue Corona-Hotline für Rosenheim

Seit Donnerstag (29.10.20) ist die gemeinsame Corona-Hotline von Stadt und Landkreis Rosenheim unter der Telefonnummer 08031-365-8-365 erreichbar. Die Hotline steht Bürgerinnen und Bürgern aus Stadt und Landkreis Rosenheim für Fragen rund um die Corona-Pandemie zur Verfügung. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 15.45 Uhr erreichbar, am Freitag von 8 bis 12 Uhr.