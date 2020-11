12.11.2020, 09:00 Uhr

Teil-Lockdown in der Gastronomie: Wirte bangen um Existenz

Die Gaststätten in Deutschland sind zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres geschlossen. Viele Einnahmen fallen weg, die auch durch Essen to go nicht kompensiert werden können. Statt Gäste zu bewirten, bangen die Wirte um ihre Existenz.