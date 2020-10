Teil-Lockdown: Harter Schlag für Gastronomie in Unterfranken

Der Teil-Lockdown kam mit Ansage: Ab Montag wird ein Teil des öffentlichen Lebens heruntergefahren. Schulen und Kitas sind davon nicht betroffen. Auch in Firmen darf weitergearbeitet werden. Aber Gaststätten müssen schließen, Hotels dürfen keine Touristen mehr beherbergen, auch Kinos und Fitness-Studios müssen schließen.

Lockdown: Verständnis in der Bevölkerung in Unterfranken schwindet

Die Bereitschaft und Einsicht für diesen neuen Lockdown schwinden allerdings in der Bevölkerung. Ein Passant in Volkach im Landkreis Kitzingen sagte zum Beispiel gegenüber dem BR, er sei derzeit in Kurzarbeit und finde den erneuten Lockdown übertrieben. Ein anderer kritisiert, dass nicht klar sei, ob diese vier Wochen wirklich helfen würden.

Harter Schlag für Fitnessstudios

Für Fitnessstudio-Betreiberin Tanja Frankenberger aus Volkach ist es ein harter Schlag. "Die drei Monate Lockdown im Frühjahr waren schon richtig heftig. Unsere Kunden sind schockiert. Viele von ihnen brauchen regelmäßig ihren Sport", so Frankenberger. Sie hofft darauf, dass es bei vier Wochen bleibt. Ein Sportler in ihrem Studio kritisiert, dass er nun seinem Hobby nicht nachgehen könne und nur daheim sitzen würde.

"Katastrophe für die Gastronomie"

Genauso hart trifft der Teil-Lockdown die Gastronomie und die Hotellerie in Unterfranken. "Es ist eine Katastrophe", sagt Pizzaria-Betreiber Dino Brandi aus Volkach. Ihm blieben die Gäste jetzt schon aus, weil man nicht mehr draußen sitzen könne. Er könne sich nur über Wasser halten, indem er Pizza zum Mitnehmen anbiete. Gastronomie-Betriebe, die einen solchen Service nicht anbieten können, würden vor dem Aus stehen, so Brandi.

Hotellerie hofft auf Unterstützung von der Politik

Philipp Aczel, Inhaber des Hotels Tuchhaus in Volkach, hofft – wie viele seiner Kollegen – dass der Staat nun tatsächlich bis zu 75 Prozent Umsatzverlust ersetzt: "Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Sonst wird es in der Hotellerie und der Gastronomie wirklich düster aussehen. Da hoffe ich, dass die Politik Wort hält und das auch so umsetzt."

Hoffnung, dass es der letzte Lockdown ist

Christian Wägele trifft der Lockdown gleich doppelt. Er muss ab Montag sein Hotel "Vier Jahreszeiten" in Volkach und das Restaurant im Haus schließen. Wägele hat für die Maßnahmen zwar Verständnis, bleibt aber skeptisch. Mit einem Lockdown von vier Wochen könne er leben – aber nur wenn es etwas bringe. "Wenn man die Meinung der Virologen hört: Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich habe Angst, dass wir Weihnachten aufmachen und im Januar, Februar wieder zu haben", so Wägele im BR-Interview.

Er hofft nun auf einen letzten großen Ansturm in seinem Restaurant, auf viele Gäste, die noch einmal schön essen gehen wollen, bevor alles für vier Wochen dicht ist. Ab der zweiten Novemberwoche will auch Wägele wieder Essen "to go" anbieten.