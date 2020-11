Teil-Lockdown: Fitnesstrainer trainiert Kunden auf Parkplatz

Jörg Oberle schaut auf zwei Felder eines Parkplatzes, vor seinem Fitnesscenter. Im rechten Feld schwitzt eine Frau, links stöhnt ein Mann. Das ist die Kundschaft heute von neun bis zehn, und es regnet.

"Hörerlebnis" für Kunden vom Discounter

Um diese beiden Parkplätze hat der 49-Jährige einen Bauzaun gezogen, der so hoch wie ein Mensch ist, wenn er die Arme nach oben streckt. Zum benachbarten Aldi hin, kleben Fitnessplakate als Sichtschutz am Zaun. Wenn Kunden aus dem Discounter kommend ihren PKW vollpacken, dann hören sie Oberles "...und Wechsel", aber die schwitzenden Menschen auf den Parkplätzen sehen sie nicht.

Der Mann, der gerade bei Oberle trainiert, hebt einen Ball über den Kopf, der zehn Kilogramm wiegt. "Uff", stöhnt er und schleudert den Ball zu Boden. Dann muss sich der Mann herunterbeugen und den Ball erneut aufheben.

Einer, der nicht jammert, sondern anpackt

Lange hat Jörg Oberele den FT-Club noch nicht, erst seit September 2019. Sieben Monate nach Eröffnung kam wegen der Corona-Pandemie der erste Lockdown. Einem Kollegen gesteht Oberle, dass der Betrieb noch in den roten Zahlen steht. Und so hatte Oberle die Idee, auf dem Parkplatz zu trainieren. "Ich habe immerhin eine Familie zu ernähren und die Miete zu bezahlen." Oberle will niemandem die Schuld geben und jammert oder meckert auch nicht, dass es einen Lockdown gibt.

Oberle: Über Monate mit Klienten etwas aufgebaut

Seine Klienten haben inzwischen die Plätze gewechselt. Der Mann betätigt sich gerade an Eisenkugeln, die eine Griff haben. Die muss er hin und her schwingen, so wie sich Glocken in einem Kirchturm wiegen. Die Frau hat an ein Seil gewechselt, dass so dick wie ein Rohr ist und, das ihre Hände nicht ganz umfassen können. Die Seile muss sie bewegen. Beide Klienten finden: "Das tut so gut, an der frischen Luft zu trainieren."

Oberle nennt noch einen Grund, warum er seinen Laden nicht dichtgemacht hat. "Meine Leute, die haben zum Teil Krankheiten. Ich habe mit denen über Monate was aufgebaut, und das wäre schade, wenn das umsonst gewesen wäre."

Der Erfinder des nächtlichen Stadtlaufs in Aschaffenburg

Der Besitzer des FT-Clubs ist keine unbekannte Person in Aschaffenburg. Seit 2016 organisiert er das nächtliche Sportlaufen in Aschaffenburg. "City-Night-Run" hat er das genannt und es geht kilometerweit durch die Stadt: Start ist am Schloss. Somit ist der Sport an der frischen Luft für Oberle schon eine eingeübte Sache.

Und Oberles Klienten sind froh, dass sie überhaupt Sport treiben können, auch wenn es auf einem Parkplatz ist.