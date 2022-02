Teil-Impfpflicht: Skepsis nicht nur in Bayern

Für Gesundheitsminister Klaus Holetschek steht fest: Bis Mitte März wird es in Bayern nichts mit der Impfpflicht für Pflegekräfte. Der Freistaat brauche mehr Zeit für die Umsetzung. Es gebe im Moment noch zu viele offene Fragen, wie genau die einrichtungsbezogene Impfpflicht konkret umgesetzt werden soll. Zum Beispiel, wie arbeitsrechtliche Betretungs- und Tätigkeitsverbote aussehen können. Laut Holetschek brauche es hier eindeutige Ansagen von der Ampel-Regierung.

Unionsgeführte Länder skeptisch bei Einführung Mitte März

Weil eben solche Fragen noch nicht geklärt sind, sehen auch andere, vor allem die unionsgeführten Bundesländer, eine Einführung bis Mitte März kritisch. So hat Sachsen die Vorbereitungen vorübergehend pausiert. Auch Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlands (CDU), ist noch nicht zufrieden. "Der Bund muss nachbessern, damit sichergestellt ist, dass in allen Bundesländern das Gesetz gleich ausgestaltet ist. Nur dann ist es ein gutes Gesetz, zurzeit ist es ein schlechtes Gesetz."

Aber nicht alle wollen deshalb gleich den Termin im März über Bord werfen – zum Beispiel CDU-Ministerpräsident Daniel Günther in Schleswig Holstein. "Wir müssen Kurs halten, wir wollen das Mitte März umsetzen. Das haben wir gemeinsam mit den Ministerpräsidenten und dem Bund verabredet. Das werden wir gut vorbereiten, auch in Gesprächen mit den Kommunen."

SPD-geführte Bundesländer bei Teil-Impfpflicht optimistischer

Auch andere Bundesländer sind deutlich optimistischer als zum Beispiel Bayern – vor allem die SPD-geführten. Eine Umsetzung bis Mitte März sei machbar, heißt es zum Beispiel in Niedersachsen bei Sozialministerin Daniela Behrens. "Es ist ohne Zweifel so, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in der Umsetzung eine große Kraftanstrengung ist. Für die Länder und Kommunen, aber auch für die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen." Das sei allen aber im Dezember bereits bewusst gewesen, als der Bundestag und der Bundesrat sich für die Teil-Impflicht ausgesprochen haben. Deshalb bereite sich Niedersachsen darauf vor, das Gesetz ordentlich umzusetzen, so Behrens.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisiert Bayern scharf für den Rückzieher: "Bayern ist inzwischen ein komplett unberechenbarer Faktor in der Corona-Diskussion."

Neun Bundesländer wollen Teil-Impfpflicht im März umsetzen

Trotzdem verläuft die Haltung beim Thema Teil-Impfpflicht nicht klar zwischen den Parteien. Dass der Bund nachbessert, wünschen sich auch einige SPD-geführte Länder. Insgesamt sind es noch neun Bundesländer, die die einrichtungsgebundene Impfpflicht bis Mitte März umsetzen wollen. Und auch für diese Länder sind noch nicht alle Fragen beantwortet, beispielsweise in Bremen und in Hamburg, beide in SPD-Hand. Dort will man noch klären, ob ungeimpften Pflegekräften sofort gekündigt werden muss – und wer das überhaupt kontrollieren soll.

Fest steht: Bei der Umsetzung der Impfpflicht gibt es noch einiges zu konkretisieren – da sind sich alle einig. Die Impfpflicht deshalb vorerst komplett auszusetzen hat aber bislang nur Bayern angekündigt.