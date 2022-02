Teil-Impfpflicht: Rufe nach Rücknahme – Lauterbach rügt Söder

Nach der Ankündigung Bayerns, die Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorerst nicht zu vollziehen, stellt die Deutsche Stiftung Patientenschutz das ganze Gesetz in Frage. "Wenn eine Norm vorhersehbar scheitert, dann gibt es nur eine Lösung: Bund und Länder müssen ihren Fehler revidieren", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die große Mehrheit des Bundestages und alle Bundesländer hätten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zwar zugestimmt, dabei aber die weit verbreitete Skepsis ignoriert.

Jetzt schlage die Praxis mit aller Macht zurück. "Denn weder der Vollzug noch die arbeitsrechtlichen Folgen geschweige denn die Auswirkungen des Ausfalls Zehntausender von Pflegekräften wurden bedacht", kritisierte Brysch. Es sei inakzeptabel, wenn in jedem Landkreis andere Regeln gelten würden. "Die Beschäftigten dürfen nicht der örtlichen Behördenwillkür ausgesetzt werden", mahnte Brysch. Bayerns Vorgehen sei aber auch "kein gangbarer Weg", sondern ein verfassungsrechtlicher Verstoß.

Söder: "Großzügigste Übergangsregelungen"

Bei der Abstimmung über das Gesetz im Dezember hatten fast alle CSU-Bundestagsabgeordneten zugestimmt. Auch im Bundesrat stimmte Bayern zu. An diesem Montag kündigte CSU-Chef Söder nach einer Sitzung des Parteivorstands an, dass Bayern die einrichtungsbezogene Impfpflicht "de facto" vorerst nicht umsetzen werde. Eigentlich ist sie ab 15. März vorgesehen. Die partielle Impfpflicht könne die Pflegesituation deutlich verschlechtern, sagte Söder. Sie sei auch "kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu dämpfen oder zu stoppen".

Konkret ist geplant, dass die Beschäftigten in Einrichtungen wie Kliniken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen bis 15. März eine vollständige Corona-Impfung nachweisen müssen. Wird der Nachweis bis dahin nicht vorgelegt, muss das zuständige Gesundheitsamt informiert werden. Das wiederum kann dann ein Tätigkeitsverbot aussprechen. Vorerst dürfen die Beschäftigten also weiterarbeiten. Söder kündigte für Bayern "großzügigste Übergangsregelungen" an.

Zum Artikel "Kommentar: Aussetzung der Impfpflicht ist das falsche Signal"

Merz: Impfpflicht aussetzen

CDU-Chef Friedrich Merz forderte die Bundesregierung auf, die Teil-Impfpflicht für Pflegekräfte bundesweit auszusetzen. Dies sei die "ganz einhellige" Meinung von Vorstand und Präsidium der CDU. Auch die Fraktionschefs der Unionsparteien in den Landtagen hätten sich dieser Forderung "ohne Ausnahme" angeschlossen.

Merz warf der Bundesregierung nun vor, die Voraussetzungen für den Vollzug der Impfpflicht nicht geschaffen zu haben. "Die Bundesregierung lässt die Einrichtungen und die Beschäftigten mit den Folgen dieser Impfpflicht allein", sagte der CDU-Chef. Den Einrichtungen in vielen Ländern drohten massive Personalverluste. Die Impfpflicht "stößt die Einrichtungen ins Chaos".

Lauterbach mahnt: Gesetz ernst nehmen

Scharfe Kritik an der Ankündigung Bayerns kam von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). "Auch die bayerische Landesregierung sollte das beschlossene Gesetz ernst nehmen", mahnte der SPD-Politiker. "Wir müssen die pflegebedürftigen Menschen in den Heimen schützen. Laxe Vollzugsregeln der einrichtungsbezogenen Impfpflicht können nicht nur das Leben der älteren Menschen mit schwachem Immunsystem gefährden. Dazu gefährden sie auch die Glaubwürdigkeit von Politik."

Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll (SPD), warnte vor "Alleingängen einzelner Bundesländer bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht". Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, die Impfquote unter Pflegekräften sei zwar insgesamt hoch. "Aber wenn es nach mir ginge, sollte jeder geimpft sein." Der bayerische SPD-Landeschef Florian von Brunn twitterte, Söder werfe alle Prinzipien über Bord.

Grüne: Söders Verhalten unverantwortlich

Kritik kam auch vom Grünen-Gesundheitsexperten Janosch Dahmen: "Das Schutzversprechen des Staates für vulnerablen Gruppen gilt auch in Bayern!" Söders Verhalten sei gegenüber vulnerablen Gruppen unverantwortlich. "Beschlossene Gesetze wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht müssen um- und durchgesetzt werden."

Grünen-Bundeschefin Ricarda Lang versicherte, ihre Partei werde sich dafür einsetzen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht pünktlich umgesetzt wird. Ziel der Impfpflicht sei ein Schutz besonders gefährdeter Gruppen, etwa von Älteren in Pflegeeinrichtungen. Das gelte nach wie vor.

Hagen: "dann geht’s in Deutschland sehr wild zu…"

Der bayerische FDP-Landeschef Martin Hagen findet es dagegen in der Sache richtig, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht hinterfragt wird. Allerdings müssten die Bundesregeln für alle Bundesländer gelten, sagte Hagen dem BR. Auch Bayern sei Teil der Bundesrepublik Deutschland: "Einfach zu sagen, bei uns werden wir den Vollzug nicht konsequent durchsetzen, das geht nicht. Wenn wir das bei allen Gesetzen so machen, dann geht’s in Deutschland künftig sehr wild zu."

Via Twitter legte Hagen kurz darauf nach. "Söder wollte die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Jetzt kündigt er an, sie in Bayern nicht zu vollziehen." Gleichzeitig fordere Söder eine allgemeine Impfpflicht für alle. "Ist das noch Politik oder schon Satire?"

Bernreiter: "große Erleichterung"

Lob für Söders Ankündigung kommt vom Präsidenten des Bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter (CSU). Er sprach von einer "großen Erleichterung seiner Kolleginnen und Kollegen". Der Druck sei groß geworden, er habe auch viele Mails von ambulanten Diensten bekommen. "Ich kann mich nur bedanken, dass wir mit unseren Befürchtungen erhört wurden", sagte Bernreiter dem BR.

Krankenhausgesellschaft: Impfpflicht nicht vom Tisch

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisierte dagegen Bayerns Ankündigung. Für die Krankenhäuser ändere sich trotz der Aussagen von Söder nichts, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß der "Augsburger Allgemeinen". Die Ankündigung befreie die Kliniken nicht davon, sich an das Gesetz zu halten. "Wir sind verpflichtet, bis zum 15. März die nicht geimpften Mitarbeiter den Gesundheitsämtern zu melden. Darauf sind wir vorbereitet und dies werden wir auch durchführen." Der Vollzug des Gesetzes müsse über die Bundesländergrenzen hinweg einheitlich erfolgen.

Auch die Bayerische Krankenhausgesellschaft stellte auf BR-Anfrage klar, dass mit Söders Ankündigung die einrichtungsbezogene Impfpflicht keineswegs vom Tisch sei. "Die Impfung schützt, ist weiterhin notwendig und die Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen gilt, auch wenn der Vollzug von Sanktionen nicht unmittelbar Mitte März zu erwarten ist."

Caritas warnt vor Verunsicherung der Einrichtungen

Der bayerische Landes-Caritasverband zeigte sich irritiert. "Es wäre mir neu, dass der Freistaat sich über Bundesgesetze hinwegsetzen kann", sagte ein Sprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zugleich appellierte er an die Staatsregierung, die Einrichtungen nicht weiter durch politische Äußerungen zu verunsichern.

Dass die Staatsregierung die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht möglichst lange hinauszögern wolle, könnte zwar durchaus hilfreich sein. Aber nur, wenn in dieser Zeit "klare, bayernweit einheitliche und verbindliche Vorgaben zur Umsetzung" der einrichtungsbezogenen Impfpflicht erarbeitet würden. Die Wohlfahrtsverbände in Bayern befürchten einen Flickenteppich, weil die Gesundheitsämter vor Ort das Gesetz unterschiedlich interpretieren könnten.

Vereinigung der Pflegenden: Lob für Bayern

Lob kam von der Vereinigung der Pflegenden (VdPB) in Bayern. "Das ist der einzig richtige Schritt zum jetzigen Zeitpunkt", sagte VdPB-Präsident Georg Sigl-Lehner auf BR-Anfrage. Die Vereinigung hatte die Aussetzung zuvor bereits in zwei Positionspapieren gefordert und gleichzeitig auf eine allgemeine Impfpflicht gedrängt.

Die Impfpflicht für Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen wäre nach dem bisherigen Zeitplan schlicht und ergreifend nicht umsetzbar gewesen, erläuterte Sigl-Lehner. Bei den Einrichtungen löse die Aussetzung "tatsächlich auch eine gewisse Erleichterung" aus. Viele befürchten laut ihm, dass sich die angespannte Personalsituation durch den Weggang ungeimpfter Kollegen noch weiter verschärfen werde – obwohl das Bundesgesundheitsministerium zuletzt klarstellte, dass ungeimpftes Pflegepersonal nicht automatisch den Job verliert und im Einzelfall geprüft wird.