Teil-Impfpflicht: Söder-Vertrauter warb noch am Freitag dafür

Das bayerische Kabinett stellte sich erwartungsgemäß hinter den Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU): Laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) herrscht Einigkeit darüber, dass für die einrichtungsbezogene Impfpflicht eine längere Umsetzungsfrist als bis 15. März nötig sei. Herrmann sparte nach einer Kabinettssitzung nicht mit Kritik am Bund: Dieser habe eine "völlig praxisuntaugliche Rechtsgrundlage" geliefert, in einer "handwerklich katastrophalen Form, die ins Chaos führt". Die Staatsregierung befürworte zwar die Impfpflicht - auch die einrichtungsbezogene, vor allem aber eine allgemeine. Letztere sei der Bund bisher schuldig geblieben.

Herrmann beklagte, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rase mit seiner Regelung zur Teil-Impfpflicht "mit 180 Sachen in wirklich dichte Nebelbänke". Das Problem laut Herrmann: Würde Bayern das Gesetz tatsächlich zum 15. März umsetzen, bestehe das Risiko, die Personalsituation in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen zu gefährden - "und damit letztlich auch die Patienten". Das gelte es zu verhindern.

Söder: "Kein wirksames Mittel mehr"

Söder hatte schon am Montag verkündet, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern "de facto" vorerst nicht umgesetzt werde. Die partielle Impfpflicht könne die Pflegesituation deutlich verschlimmern, sagte Söder zur Begründung. Sie sei "kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu dämpfen oder zu stoppen".

Bis dahin hatte die Staatsregierung vom Bund klare Vorgaben für den Vollzug des Gesetzes gefordert, mit seiner klare Ansagen ging der Ministerpräsidenten und CSU-Chef einen großen Schritt weiter. Das sorgte nicht nur bei der Bundesregierung für Verwunderung, sondern brachte auch seinen Staatskanzleichef und Vertrauten Herrmann zu ziemlich unterschiedlichen Urteilen - das zeigt ein Brief, der dem BR vorliegt.

Herrmann: "Wichtiger Schritt für Schutz vulnerabler Gruppen"

Denn noch am vergangenen Freitag hatte Herrmann in einem Schreiben an den Landrat des Landkreises Straubing-Bogen, Josef Laumer (CSU), Kritik an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zurückgewiesen. "Die Bayerische Staatsregierung begrüßt, dass Bundestag und Bundesrat am 10. Dezember das 'Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19' beschlossen haben", stellte er klar. Patienten und Pflegebedürftige sollten damit besser vor einer Covid-19-Infektion geschützt werden. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei ein "wichtiger Schritt für den Schutz vulnerabler Gruppen" in der Pandemie.

Bund und Länder hätten sich die Entscheidung nicht einfach gemacht und alle Argumente und wissenschaftliche Erkenntnisse sorgfältig abgewogen, betonte Herrmann. Dabei seien auch die vorgetragenen Bedenken berücksichtigt worden. Fazit des Staatskanzleichefs: "Ich möchte dringend darum bitten, dass wir nun nicht noch zusätzliche Verunsicherung schaffen, sondern gemeinsam für den eingeschlagenen Weg aus der Corona-Pandemie heraus werben."

SPD: "Prinzipienlos" und "verantwortungslos"

Der bayerische SPD-Chef Florian von Brunn sagte bei BR24live, er müsse sich "tatsächlich sehr wundern" über Herrmann. "Ich kann das ganz ehrlich nicht mehr ernst nehmen." Noch am Freitag habe Herrmann die einrichtungsbezogene Impfpflicht verteidigt und an ihr festhalten wollen. Nach dem Wochenende sage der Staatskanzleichef dann, sie ende im Chaos. Dabei habe die CSU das Gesetz im Bundestag mitbeschlossen und die Staatsregierung im Bundesrat zugestimmt.

Laut von Brunn ist es "prinzipienlos und verantwortungslos, wenn man nur deswegen, weil man sich erhofft, bei den Wählerinnen und Wählern, bei bestimmten Gruppen einen Vorteil zu bekommen, sein Fähnchen so nach dem Wind hängt". Seiner Meinung nach hätte das bayerische Gesundheitsministerium in den vergangenen Wochen längst mögliche offene Fragen klären können. Schließlich wisse die Staatsregierung seit Dezember, was auf sie zukomme. Seiner Meinung nach sind Söders und Herrmanns Argumente "nur vorgeschoben".

Herrmann will Brief nicht kommentieren

Der bayerische Staatskanzleichef selbst wollte auf BR-Anfrage am Dienstag nicht weiter auf den Brief eingehen. Herrmann wies lediglich erneut darauf hin, dass die bisherigen Vorgaben des Bundes zur partiellen Impfpflicht ins Chaos münden würden.

Impfpflicht vorerst nicht umsetzen: Darf Bayern das?

Jenseits der politischen Debatte steht nun auch eine rechtliche Frage im Blickpunkt: Darf Bayern die Teil-Impfpflicht überhaupt vorerst aussetzen oder erst in einigen Monaten umsetzen? Tatsächlich hat der Bund für die Umsetzung des Gesetzes keine sogenannte Verwaltungsvorschrift erlassen, die Bundesländer haben also Spielräume. Ein Gesetz dauerhaft nicht umzusetzen, gehört aber nicht dazu.

Auch nach Einschätzung des Präsidenten des Bundessozialgerichts (BSG), Rainer Schlegel, können die Bundesländer die Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nicht generell aussetzen. Das Beschäftigungsverbot sei im Bundesgesetz "glasklar formuliert", sagte Schlegel. Ausnahmen auf Landesebene seien nur zulässig, wenn es nicht genug Impfstoff gibt. Sei die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht mehr gewollt, müsse der Gesetzgeber das Gesetz aufheben oder sein Inkrafttreten verschieben. Die politische Debatte zwischen Bayern und den Bund dürfte also noch in eine weitere Runde gehen.