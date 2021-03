Teichwirtschaft in Bedrängnis: Kommt Fisch bald aus der Halle?

Der Kormoran ist schon länger so etwas wie die Geißel der Fischer. Seit sich in Ostbayern aber auch der Bestand der Fischotter erholt hat, fressen beide gemeinsam die Teiche leer. Deshalb denkt so mancher Fischer darüber nach, technisch aufzurüsten.

Moderne Kreislaufanlagen oder sogenannte Indoor-Anlagen seien aber keine Lösung für die Zukunft, sagt der Präsident des Verbandes der deutschen Binnenfischerei und Aquakultur, Bernhard Feneis.

Etwa eine Handvoll solcher Fischzuchthallen gebe es bislang in Bayern. Diese Anlagen seien teuer, die Gewinnmargen gering und für den Betrieb sei sehr viel chemisches und biologisches Knowhow gefragt. Außerdem sei der Geschmack des Fisches anders, wenn er aus einer Kreislaufwirtschaft komme. Und auch die Ökobilanz müsse man für jeden Einzelfall genau durchrechnen, so Feneis.

Hallen nur als Ergänzung zur klassischen Teichwirtschaft

Indoor-Anlagen könnten daher nur eine Ergänzung zur klassischen Teichwirtschaft sein, wie sie etwa im Landkreis Tirschenreuth seit 1.000 Jahren betrieben wird. Die Familie von Lena Bächer in Muckenthal hat zum Beispiel eine Indoor-Anlage angeschafft, um zumindest die kleinsten Fische über den ersten Winter zu bringen, in Sicherheit vor dem Fischotter. Zwei Drittel ihres Lebens verbrächten die Karpfen dann draußen im Teich. Die Anlage sei sehr kostenintensiv, aber es sei ein Versuch, um den Bestand zu sichern und sicher über den Winter zu kommen, sagt die 24-Jährige.

Artenschutz des Fischotters gefährdet andere geschützte Arten

Die rund 4.000 Teiche im Landkreis haben eine einzigartige Kulturlandschaft geformt, Biotope, in denen viele seltene Tier- und Pflanzenarten vorkommen und die touristischer Anziehungspunkt sind. Doch dieses ganze Ökosystem könnte ins Wanken kommen.

Hauptproblem sei der Fischotter, sagt Thomas Beer von der Arge Fisch im Landkreis Tirschenreuth. Durch seinen strengen Schutz seien Erträge nicht mehr kalkulierbar. Der Otter fresse nicht nur eine Menge an Fisch, sondern stresse die Fische auch durch seine reine Anwesenheit. Außerdem verletze er viele der Fische oder ziehe sie an Land und lasse sie liegen. Zudem gefährde der Fischotter auch andere geschützte Arten wie Wasservögel, den Moorfrosch oder andere Amphibien. "Wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, dass es fast keine Kaulquappen mehr gibt, das hätte ich nicht für möglich gehalten", sagt der Teichwirt und Züchter.

Zaun um Teiche ist teuer

Im Osten Bayerns ist der Fischotter inzwischen wieder flächendeckend heimisch zwischen Hof und Berchtesgaden. Vom Fisch fernhalten könnte ihn nur ein Zaun um die Teiche, doch der ist teuer. Allein für die Winterhälterung von Thomas Beer, also die Teiche, in denen die Zuchtfische und kleineren Fische überwintern, würde er einen sechsstelligen Betrag kosten.

Dennoch Optimismus bei jungen Teichwirten

Doch die Teichwirte wollen nicht nur jammern, die Jungen der Branche haben sich unter dem Dach des Verbandes der deutschen Binnenfischerei und Aquakultur bundesweit neu vernetzt zu den "Young Fishermen". Sie wollen neuen Optimismus verbreiten. Denn die Nachfrage nach regional und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln werde immer größer. Auch die Kunden, die darauf Wert legten, würden mehr, sagt Anna Klupp aus Schönficht. Die 30-Jährige ist ebenfalls Teichwirtin und will einmal den Familienbetrieb ihrer Eltern übernehmen. Die Teichwirte und ihr heimischer Fisch lägen genau auf der Linie des Green Deal der EU oder auch der Farm-to-Fork-Strategie der EU.

Der Konflikt zwischen Naturschützern und Teichwirten spitzt sich unterdessen immer mehr zu. Im Rahmen eines Pilotprojekts sollten im vergangenen Jahr zwei männliche Fischotter im Landkreis Tirschenreuth entnommen werden. Der Bund Naturschutz aber hat dagegen geklagt, eine gerichtliche Entscheidung gibt es noch nicht. Der Kormoran darf inzwischen unter Auflagen bejagt werden.