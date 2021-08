Teichwirte zufrieden: Gesunde Karpfen in vollen Teichen

Der verregnete Sommer mag für viele unangenehm sein, für die Teichwirte ist er ein Segen. An einem Karpfenteich in Ebenried im Landkreis Roth hat Landrat Herbert Eckstein zusammen mit mehreren Teichwirten die Karpfensaison eröffnet. Die Teichwirte sind erleichtert über den vielen Regen in diesem Jahr. In den Teichen sind gesunde Karpfen herangewachsen.

Erleichtert über vielen Regen

In den vergangenen Jahren hatte die Wasserknappheit große Probleme verursacht. Viele Karpfenteiche werden nicht durch Bäche gespeist, sondern durch Regenwasser. Die Pegel der Teiche sind gesunken, die Fische hatten nicht mehr ausreichend Platz. „Es hat immer wieder Not-Abfischungen gegeben“, sagt der Fachberater Fischerei des Bezirks Mittelfranken, Wilhelm Baier.

Gesunde Karpfen mit ausreichend Wasser

In diesem Sommer seien die Karpfen sehr gut gewachsen, sagt Teichwirt Johann Breindl. Er bewirtschaftet 25 Teiche. Ausreichend Wasser habe dafür gesorgt, dass es gesunde Karpfen gebe. Allerdings sind manche Fische wegen der niedrigen Temperaturen etwas kleiner als sonst. Karpfen fühlen sich bei höheren Temperaturen wohl und fressen dann mehr.

Teiche als Regenrückhalte-Becken

Der Landrat im Landkreis Roth Herbert Eckstein hob die Bedeutung der Karpfenteiche im Wassermanagement hervor. „Die Teiche sind kostenlose Regenrückhaltebecken“, erklärte er und plädierte für einen Erhalt der Karpfenwirtschaft. Teiche können Wasser aus starken Niederschlägen aufnehmen und sorgen mit dafür, dass Überschwemmungen vermieden werden.

Karpfensaison im Corona-Winter fast ausgefallen

Im vergangenen Corona-Winter waren wegen der geschlossenen Gastronomie viele Teichwirte auf ihrem Karpfen sitzen geblieben. Manchen blieb nichts anderes übrig, als die Fische direkt an die Kunden zu verkaufen. „Die meisten Kunden wollten allerdings keine halben oder ganzen Fische, sondern Filet“, sagt Teichwirt Johann Breindl. So habe er mit seinen Mitarbeitenden eben drei Tonnen Karpfen filettiert. Dabei werden die feinen Gräten des Karpfens durchgeschnitten, so dass man sie einfach mitessen kann.

Endlich wieder Karpfen essen gehen

Dass sich die Menschen wieder auf Karpfen freuen, beobachtet die Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Roth Sylvia Lehmann. „Die Leute fragen jetzt schon, wann es wieder Karpfen gibt“. Offiziell startet die Karpfensaison Anfang September und geht bis zum April. Ein Karpfen wächst drei Jahre lang, bis er groß genug ist für den Verzehr.