Teichwirte über Fischotter als "Tier des Jahres" verwundert

Der Fischotter ist von der Deutschen Wildtier Stiftung zum „Tier des Jahres 2021“ gekürt worden. Die Stiftung wolle mit dem Titel auf die gefährdete und faszinierende Tierart aufmerksam machen, heißt es auf deren Internetseite. Über die Auszeichnung können die Teichwirte in der Oberpfalz nur die Köpfe schütteln. Dort sorgt der Fischotter seit einigen Jahren für große Schäden in der Teichwirtschaft. In diesem Jahr sollten im Rahmen eines Projektes in drei Landkreisen je zwei männliche Tiere „entnommen“ - also lebend gefangen und dann getötet - werden. Umweltverbände aber klagten dagegen.

Teichgenossenschaft Oberpfalz: Fischotter-Bestand nicht gefährdet

Konrad Bartmann von der Teichgenossenschaft Oberpfalz hält die Auszeichnung zum „Tier des Jahres“ für schizophren. Der Fischotter sei flächendeckend in einer größeren Zahl in der Oberpfalz vorhanden, der Bestand sei also nicht gefährdet. Thomas Beer von der Arge Fisch im Landkreis Tirschenreuth sieht das Image des Fischotters von der Deutschen Wildtier Stiftung falsch dargestellt. Das Tier sei kein Anzeichen für eine „intakte Natur“, wie die Stiftung schreibt, sondern sei „immer dort, wo es was zu fressen gebe“, das sei nun mal die Kulturlandschaft der Teiche.

Vertreibt der Fischotter Moosfrösche und Haubentaucher?

Außerdem habe der Fischotter bereits mehrere andere Tierarten in der Waldnaabaue zum Beispiel vertrieben. Es seien fast keine Moorfrösche mehr da, keine Hauben- oder auch Zwergtaucher mehr, sagt Beer. Dass der Fischotter nun „Tier des Jahres“ sei, sei „nicht so erfreulich“.

Beide Vertreter von Teichwirten erinnern an den Kormoran, der im Jahr 2010 vom NABU zum „Vogel des Jahres“ gekürt wurde. Dieser war vor zehn Jahren der größte Feind der Fische in der Oberpfälzer Teichwirtschaft. Inzwischen sei es der Fischotter. Der Fischotter solle mit all seinen Problemen für ein Jahr im Rampenlicht stehen, so die Deutsche Wildtier Stiftung auf ihrer Homepage, damit in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für seine Bedürfnisse geschaffen werde. In der Oberpfalz kommt der Fischotter flächendeckend vor, sagt Fischotterberater Alexander Horn. Das sei bereits im Jahr 2014 fest gestellt worden.