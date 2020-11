Tegernsee: Polizei rechtfertigt Schuss auf Geiselnehmer

Bei dem Polizeieinsatz am Dienstagabend in Tegernsee (Landkreis Miesbach), bei dem ein 46-Jähriger seine Lebensgefährtin als Geisel genommen und die 25-Jährige dann erstochen hat, handelte der Beamte, der die tödlichen Schüsse auf den Mann abgegeben hatte, offenbar aus Notwehr.

Bodycam-Aufnahmen: Polizist soll korrekt gehandelt haben

Wie die Polizei soeben in einer Pressekonferenz bekannt gab, wollte der Streifenbeamte das Leben der Frau retten. Er habe den Täter mehrfach aufgefordert das Messer wegzulegen oder er werde schießen, weil der Frau geholfen werden müsse. Das gehe aus der Aufzeichnung einer Bodycam hervor, die die Polizisten mit sich führten.

Nothilfe und Selbstschutz des Polizisten

Die Kamera-Aufnahmen, die in der Polizeiinspektion Bad Wiessee vorlagen, zeigen demnach nicht, ob der Polizist angegriffen worden sei. Im Moment als die tödlichen Schüsse fielen, sei lediglich der Ton zu hören, so die Erklärung in der Pressekonferenz. Derzeit geht die Staatsanwaltschaft aber davon aus, dass der Beamte in Nothilfe bzw. einer Notwehrlage gehandelt hat. Zur abschließenden Bewertung wird auf das Ergebnis der Obduktionen gewartet. Außerdem seien noch weitere Ermittlungen zur Beurteilung des Falls erforderlich, so die Polizei. Wie üblich führt das Bayerische Landeskriminalamt die Untersuchungen zum polizeilichen Schusswaffengebrauch.