Tegernsee: 21 Heißluftballons fahren bei perfektem Wetter

Blauer Himmel, Sonnenschein: beste Bedingungen, um abzuheben und zu schweben. 21 Heißluftballons in verschiedensten Farben und Formen sind bei der Montgolfiade am Tegernsee am Start. Mit dabei auch viele junge Piloten, obwohl der Sport teuer ist.